Scommesse sportive a quota fissa, ADM pubblica il Protocollo di comunicazione PSQF versione 5.1

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la versione definitiva del Protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa (PSQF) versione 5.1, documento tecnico che disciplina le

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la versione definitiva del Protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa (PSQF) versione 5.1, documento tecnico che disciplina le modalità di scambio dati tra i sistemi dei concessionari e il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse sportive a quota fissa.

L’aggiornamento definisce le specifiche tecniche e operative che gli operatori del settore sono tenuti ad adottare per garantire la corretta interoperabilità dei sistemi e l’allineamento alle evoluzioni normative e tecnologiche previste dall’Amministrazione. Il documento è disponibile nell’area dedicata del sito ADM.

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