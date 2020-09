Scommesse sportive a quota fissa: ADM pubblica il nuovo protocollo di comunicazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il protocollo di comunicazione delle scommesse sportive a quota fissa PSQF 3.8 che, rispetto alla precedente versione, apporta le seguenti modifiche:

Inserito un nuovo messaggio di vendita per le scommesse singole e multiple.

Introdotto un nuovo attributo esteso (ABILITA_AVV_LEGABILI) facoltativo nei messaggi di vendita.

Aggiunto un nuovo messaggio modelli scommessa a quota fissa autorizzati, che consente al concessionario di richiedere le scommesse autorizzate per disciplina;

Aggiunto un nuovo messaggio lista anagrafica avvenimento, che consente di chiedere una lista anagrafica suddivisa in più messaggi;

Aggiunto un nuovo messaggio che consente ai concessionari di verificare lo stato del collegamento con il totalizzatore;

Aggiunto un nuovo messaggio per il reperimento delle informazioni relative alle manifestazioni. Il nuovo messaggio prevede il campo regola_ora_avv_dup, che indica il range orario entro il quale il totalizzatore identifica gli eventi con un unico codice avvenimento;

Aggiunta una notifica per comunicare l’operazione di cambio del codice di un elemento presente in anagrafica.

È, inoltre, pubblicata la nuova versione del Manuale di verifica che contiene modifiche rispetto alla vendita e al pagamento dei biglietti e all’informazione del biglietto. Il protocollo di comunicazione delle scommesse sportive a quota fissa PSQF 3.8, disponibile in ambiente di test dal 28 settembre 2020, e il nuovo Manuale di verifica entreranno in produzione a far data dal 12 ottobre 2020. Eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo e-mail: assistenza-giochi@sogei.it e, per conoscenza, a dir.giochi.scommesse@adm.gov.it.

Pressgiochi