Scommesse sportive a quota fissa: ADM pubblica il nuovo protocollo di comunicazione

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2022 del nuovo decreto ministeriale di regolamentazione delle scommesse sportive a quota fissa, ADM fa sapere che si rende necessario provvedere all’implementazione del protocollo di comunicazione per consentire la gestione dei nuovi messaggi che garantiscono le funzionalità individuate dal provvedimento.

Al fine di consentire le operazioni propedeutiche alla messa in produzione si rende disponibile, in versione bozza, il nuovo protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa – PSQF 4.0 e relativa nota esplicativa.

Si rende, inoltre, disponibile, il protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa – PSQF 3.9. Si precisa che il protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa – PSQF 3.9 è integrato con i messaggi necessari a gestire le disposizioni che trovano immediata applicazione con l’entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

Entrambe le versioni di protocollo (PSQF 3.9 e PSQF 4.0) saranno disponibili in ambiente di test a partire dal 10 ottobre 2022 mentre saranno disponibili in ambiente reale a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto.