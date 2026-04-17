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Scommesse, Petrucci (FIP): “Archiviare Decreto Dignità, servono incentivi fiscali e quota delle scommesse”

“Il fatto è che tutti parlano dei provvedimenti che il governo dovrebbe fare a favore del calcio, ma sono gli stessi che il basket chiede da anni. Forse si dimentica

17 Aprile 2026

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“Il fatto è che tutti parlano dei provvedimenti che il governo dovrebbe fare a favore del calcio, ma sono gli stessi che il basket chiede da anni. Forse si dimentica che siamo anche noi uno sport professionistico e di squadra, i problemi che abbiamo non sono così diversi”, cosi interviene Gianni Petrucci, Presidente Fip, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Pure noi avremmo bisogno di riavere il Decreto Crescita, di essere supportati con formule tipo Tax Credit, che è stato dato ad altri settori come il cinema, che è uno spettacolo proprio come calcio e basket. Poi puntiamo a ricevere la nostra quota della raccolta delle scommesse e di archiviare il Decreto Dignità sulle sponsorizzazioni del betting. Quando dovevamo sconfiggere il gioco clandestino lo Stato ci diede una grandissima mano, ora ci respingono. Vorrei tanto sapere il perché. Ho parlato anche con vertici della Cei (la Conferenza Episcopale italiana, ndr) due anni fa, non mi è stata data spiegazione. Non siamo l’unico Paese cattolico, ma sembra che il peccato esista solamente qui”, conclude Petrucci.

 

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