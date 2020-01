Scommesse. Napoleon Sports & Casino entra a far parte di IBIA

Napoleon Sports & Casino, uno dei principali operatori di gioco d’azzardo autorizzati in Belgio, ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). L’operatore offre scommesse sportive online dal 2012 e il suo bookmaker si unirà ora a circa 50 altri marchi di scommesse sportive al dettaglio e online autorizzati alimentando l’esclusiva piattaforma globale di monitoraggio e avviso dell’integrità delle scommesse di IBIA.



Khalid Ali, CEO dell’International Betting Integrity Association, ha dichiarato: “Sono lieto che Napoleon Sports & Casino abbia aderito a IBIA, dimostrando ulteriormente il suo impegno a proteggere l’integrità dei prodotti di scommesse e degli eventi sportivi. I regolatori richiedono sempre più agli operatori di disporre di solide misure di integrità delle scommesse. L’adesione all’IBIA garantisce che Napoleon Sports & Casino, come tutti i nostri membri, si trovi in ​​una posizione favorevole per soddisfare qualsiasi requisito di integrità nei mercati esistenti ed emergenti e in grado di ottenere i relativi vantaggi commerciali da tali mercati “.



Francesco Postiglione, CEO di Napoleon Sports & Casino, ha dichiarato: “Siamo impegnati a proteggere i nostri consumatori dalla corruzione e ad assicurare che il nostro prodotto di scommesse sportive soddisfi i più alti standard di correttezza e integrità. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’associazione e di continuare a rafforzare i nostri protocolli interni di protezione dei clienti e delle imprese per identificare e punire la corruzione delle scommesse sportive. “

