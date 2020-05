Scommesse. Maurizio Bernardo a PressGiochi: “Mi sembra una guerra tra poveri. Il tema della tassazione andrebbe valutato meglio, attenzione ai risvolti su occupazione e illegalità”

Proprio mentre il settore lavora ad avviare una interlocuzione con il Governo per anticipare le aperture e sostenere le attività più che mai in difficoltà cosa succede? Arriva una nuova tassa sulle scommesse, contenuta nel decreto Rilancio.

Perché la politica non tiene conto di una industria come quella del gioco? Quali sono gli interventi necessari ora per il settore e qual è la migliore strategia possibile con la quale l’industria dovrebbe approcciarsi alla politica?

Lo abbiamo chiesto a Maurizio Bernardo, deputato alla Camera nella XV e XVI Legislatura che ha presieduto per ben tre anni la VI Commissione finanze occupandosi spesso di gioco pubblico. Recentemente ha ricoperto anche un incarico presso un importante bookmaker, per meglio comprendere le dinamiche e le difficoltà vissute direttamente dal settore.

