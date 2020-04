Scommesse. Martin (SKS365): “Nelle prime due settimane di lockdown, perso il 60% dei ricavi”

“Con l’emergenza Covid19, lo sportsbooks ha dovuto adattarsi rapidamente al nuovo scenario. In sole due settimane dall’avvio del lockdown in Italia, il Gross Gaming Revenue è diminuito del 60% per SKS, a causa della mancanza di sport dal vivo disponibili.

Tuttavia – ha dichiarato Alexander Martin, CEO di SKS 365, in occasione del SBC digital Summit – gli eSport sono stati una grande scoperta nelle ultime settimane per noi. Prima di COVID, gli eSport rappresentavano meno dell’uno per cento del nostro fatturato complessivo. In particolare, FIFA e PES hanno visto un grande cambiamento. In passato, la maggioranza degli utenti giocava su League of Legends (LoL), ma ora la maggioranza è sui tipici sport di calcio. Erano al di sotto dell’uno per cento e sta aumentando piacevolmente a circa il tre per cento “.

È interessante notare, tuttavia, che in cifre reali, gli esports sono ancora a cifre inferiori rispetto a quello che erano prima del Coronavirus. Quindi, la percentuale di eSport è cresciuta, ma a causa del blocco totale delle scommesse, è ancora inferiore rispetto a quello che era prima”.

