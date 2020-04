Scommesse: la rete terrestre a marzo perde il 73,7% dei ricavi, guidano il mercato Snaitech, Goldbet e Bet365

Nonostante il comparto delle scommesse sportive in Italia si scontri contro i blocchi e le chiusure imposte per far fronte all’emergenza Coronavirus, che ha causato lo stop di tutti gli eventi sportivi, il mercato è cresciuto di anno in anno a marzo, grazie ai casinò online e al poker. Le entrate in tutti i verticali online sono infatti aumentate del 24,3% su base annua a 174,6 milioni di euro, anche se si registra un calo del 3,2% rispetto a febbraio 2020. Questo declino sequenziale è riconducibile alla mancanza di importanti eventi sportivi, con tutte le leghe di alto profilo sospese dal 13 marzo. Sui canali online e al dettaglio, i ricavi delle scommesse sono diminuiti del 59,3% a € 75,3 milioni. ..

Scommesse: la rete terrestre a marzo perde il 73,7% dei ricavi, guidano il mercato Snaitech, Goldbet e Bet365