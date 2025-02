Scommesse: il TAR Calabria ribadisce diniego per il rilascio della licenza ad un operatore

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria ha respinto la domanda cautelare presentata da un operatore del comparto delle scommesse contro un provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro il 21 gennaio 2025. Il provvedimento della Questura aveva dichiarato irricevibile l’istanza per il rilancio della licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di raccolta delle scommesse.

Si legge nella sentenza del TAR: “Considerato che:

alla luce di una cognizione sommaria, quale quella propria della fase cautelare, il motivo di ricorso non si presta ad una prognosi favorevole tenuto conto che non è sufficiente, ai fini della declaratoria di illegittimità che sia allegata la mera violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, essendo invece necessario che il ricorrente rappresenti che, se messo nella condizione di contraddire, avrebbe potuto apportare nuovi e determinanti elementi, capaci di modificare l’assunto della Prefettura (Consiglio di Stato sez. III, 04/04/2024, (ud. 07/03/2024, dep. 04/04/2024), n.3113); nel caso di specie la parte ricorrente non ha depositato in giudizio la documentazione ritenuta dall’amministrazione mancante né ha dedotto analiticamente la superfluità della stessa;

Ritenuto che:

per tali ragioni la domanda cautelare va respinta”.

PressGiochi