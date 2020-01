Scommesse: Highlight Games Limited firma accordo con Sisal Loterie Maroc

Lo specialista di sport virtuali video con sede a Londra, Highlight Games Limited, ha stretto un nuovo accordo con Sisal Loterie Maroc per fornire il suo prodotto di punta SOCCERBET.

Secondo i termini dell’accordo, SOCCERBET sarà disponibile per i clienti della lotteria nazionale marocchina (SGLN) in oltre 700 punti vendita in tutto il Marocco.

Adil Benchekroun, direttore generale di Sisal Lottery Maroc, ha dichiarato: “Sisal è felice di collaborare con Highlight Games per portare il suo gioco SOCCERBET premium ai clienti SGLN. L’uso da parte di SOCCERBET di filmati di serie A in archivio reale lo rende straordinariamente attraente per i giocatori e non vediamo l’ora di lanciare prodotti aggiuntivi dal portafoglio di Highlight Games in futuro. ”

A dicembre, Highlight Games Limited ha accettato di fornire il suo prodotto SOCCERBET al principale operatore di giochi italiano Snaitech. Nel mercato italiano, l’operatore inglese vanta la collaborazione anche con Kiron Interactive ed Eurobet.