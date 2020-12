Scommesse, Fondo salva sport: per il Tar Lazio, si tratta di una misura proporzionale

“La misura in esame, trovando applicazione in misura percentuale sulle scommesse relative ad ogni evento sportivo, appare rispettare il principio di proporzionalità, non sfavorendo alcuna categoria di operatori del settore”.

Questo il parere reso dal Tribunale amministrativo per il Lazio oggi in merito all’applicazione della tassa dello 0,5% sulle scommesse per il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale.

PressGiochi