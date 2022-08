Scommesse fisiche e online: le scadenze fiscali di oggi

Scade oggi, 31 agosto 2022, il termine per il versamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, sulle scommesse diverse dalle corse dei cavalli e sulle scommesse su eventi simulati riferita al primo quadrimestre dell’anno da parte di tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica (art. 39, comma 12 bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con L. 24 febbraio 2012, n. 14).

Sempre per oggi è fissato anche il versamento dell’imposta unica per tutti i concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici per le scommesse ippiche (codici tributo 5103-5107), per le scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli (scommesse sportive a quota fissa codici tributo 5104-5108), per le scommesse su eventi virtuali (codici tributo 5105-5109) e per le scommesse a interazione diretta tra giocatori, Betting Exchange, (codici tributo 5352-5355) per il periodo gennaio – aprile dell’anno corrente.