Scommesse e casinò online: la Danimarca invia a Bruxelles modifiche alle norme

La Danimarca ha inviato alla Commissione europea il decreto legge che modifica il programma di certificazione della Gambling Authority per le scommesse online, le scommesse fisiche e i casinò online.

Si prevede che la certificazione del sistema di gioco miri a proteggere il giocatore online.

Il programma di certificazione dell’Autorità danese per il gioco d’azzardo è stabilito per garantire che il sistema di gioco esegua i giochi in modo corretto e che la sicurezza che circonda il sistema di gioco sia mantenuta.

I requisiti del programma di certificazione sono adattati ai diversi tipi di giochi sulla base di una valutazione del significato e del rischio del tipo di gioco in relazione all’entità, alla prevalenza, alla natura, all’entità del premio e al rischio che i clienti vengano ingannati, ecc.

Il programma di certificazione di Spillemyndigheden è composto da diversi documenti, che vengono continuamente adattati allo sviluppo della tecnologia. Il titolare della licenza deve sempre essere certificato in conformità con quelle parti del programma di certificazione che si applicano alla sua offerta specifica di prodotti per il gioco d’azzardo. Ogni tipo di gioco ha una serie di standard test e una serie di standard di ispezione associati. Inoltre, cinque documenti si applicano di norma a tutti i tipi di giochi, se non diversamente indicato nel documento, e coprono i requisiti generali, il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, i test di penetrazione, la scansione delle vulnerabilità e la gestione delle modifiche.

Ciascun documento stabilisce i requisiti minimi per la disposizione del sistema di gioco, delle apparecchiature di gioco, dei processi aziendali e dei sistemi aziendali del titolare della licenza. Il programma di certificazione di Spillemyndigheden integra il regolamento sul gioco d’azzardo, i termini di licenza individuale e le pratiche amministrative stabilite dall’Autorità danese per il gioco d’azzardo.

