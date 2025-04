Scommesse, Abodi (Min. Sport): “Necessario adottare approccio sistematico all’educazione, alla formazione e all’informazione”

“Lo sport insegna tante cose: a stare insieme, a rispettarsi, a rispettare sé stessi. Cerchiamo sempre di promuovere questa prospettiva. È un po’ quello che recita la Costituzione: il valore educativo, sociale e di promozione del benessere. Questo a condizione che anche i protagonisti se ne facciano carico. Sono inadempiente perché un anno e mezzo fa di fronte ad accadimenti per certi versi collegati proposi tra me e me l’elaborazione della Carta dei doveri perché ritengo che i diritti siano molto chiari e ribaditi e tutelati oltre che rappresentati dai sindacati, i doveri un po’ meno. Non ho sentito una parola sul problema da parte dell’AIC.

Dobbiamo adottare un approccio sistematico all’educazione, alla formazione e all’informazione. Sono problemi che sembrano scomparire, perché si pensa che, quando non emergono, tutto vada bene. Ma non è così”. E’ quanto dichiara il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, riguardo il tema delle scommesse.

PressGiochi