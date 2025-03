Scilla (RC): slot non autorizzate e scommesse clandestine, denunciati i titolari dell’attività

I Carabinieri in un’operazione congiunta con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel comune di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, hanno scoperto in un circolo ricreativo

I Carabinieri in un’operazione congiunta con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel comune di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, hanno scoperto in un circolo ricreativo la presenza di sei slot machine illegali non collegate alla rete dell’ADM e un computer utilizzato per scommesse clandestine su siti stranieri non autorizzati.

I controlli hanno permesso di scoprire che il locale operava senza essere dotato dell’autorizzazione per la commercializzazione dei giochi.

Le forze dell’ordine hanno, quindi, sequestrato il materiale presente nel locale. I titolari dell’attività sono stati denunciati e sanzionati. Continueranno le indagini delle forze dell’ordine per verificare se tali attività facciano parte di un circuito di gioco illegale più ampio.

