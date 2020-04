Scientific Games si aggiudica il contratto per il supporto tecnologico ai sistemi della lotteria dell’Iowa

Il consiglio dell’autorità della lotteria dell’Iowa ha votato per aggiudicare il contratto a Scientific Games e iniziare immediatamente i negoziati. Il contratto decennale può essere esteso dalla lotteria fino a cinque anni supplementari. La lotteria Iowa prevede di passare al nuovo sistema di gioco nell’estate del 2021. Scientific Games è stata scelta come la migliore per raggiungere gli obiettivi aziendali della lotteria Iowa e aggiornare la tecnologia della lotteria 2011 con un’interruzione minima delle vendite di giochi, fornendo milioni di dollari per programmi di stato vitale a beneficio di Iowans. La Società ha vinto il contratto in base al punteggio complessivo più elevato e alla capacità di massimizzare il finanziamento per i beneficiari della lotteria. Negli ultimi otto anni dell’attuale contratto della Società con la Iowa Lottery, la Lotteria ha registrato una crescita di $878 milioni nelle vendite totali al dettaglio, una crescita media di $109 milioni all’anno. Scientific Games offre anche giochi gratta e vinci istantanei alla lotteria Iowa, inoltre è fornitore di sistemi di gioco della lotteria dell’Iowa negli ultimi 18 anni. Fornirà tecnologia alla lotteria Iowa con interruzioni minime delle vendite al dettaglio e genererà responsabilmente finanziamenti vitali per i programmi statali, come la ricerca universitari e l’agricoltura.

Pat McHugh, CEO di Scientific Games, ha dichiarato: “Scientific Games apprezza la fiducia che la lotteria Iowa ha riposto nella nostra azienda e la nostra tecnologia per continuare a supportare i programmi che aiutano a rendere l’Iowa un ottimo posto in cui vivere. Siamo anche molto orgogliosi che il duro lavoro dei nostri team e la capacità di allinearsi con successo ai piani aziendali delle lotterie continuino a posizionare Scientific Games come fornitore di sistemi di lotterie in più rapida crescita in Nord America”.

PressGiochi