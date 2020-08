Scientific Games sigla una partnership con Nederlandse Loterij

Scientific Games Corporation ha consolidato la sua posizione di fornitore leader di scommesse sportive per i membri della World Lottery Association (WLA) in seguito al lancio di successo dei prodotti per le scommesse sportive con la lotteria nei Paesi Bassi, “Nederlandse Loterij”. La Società attualmente fornisce soluzioni sportive a 24 lotterie in tutto il mondo. Dopo un processo di integrazione senza soluzione di continuità che ha aggiornato la propria offerta di scommesse sportive alla tecnologia di scommesse sportive di Scientific Games, Nederlandse Loterij è completamente attrezzata con una suite di prodotti a stack completo che include servizi di trading all’avanguardia ed esperienze dei giocatori altamente personalizzabili.

La tecnologia di Scientific Games è ora disponibile con una soluzione di scommesse sportive completamente digitale con un accordo che copre i servizi di trading gestiti del fornitore e l’accesso ai servizi completi di pre-partita, in-play e gestione del rischio di Scientific Games. La Società è stata tra le prime a ricevere la certificazione WLA come fornitore di gioco responsabile e il primo membro fornitore del Global Lottery Monitoring System (GLMS) che garantisce l’integrità delle scommesse sportive in tutto il mondo.

Keith O’Loughlin, SVP Sportsbook, Digital at Scientific Games, ha dichiarato: “Ringraziamo il team di Nederlandse Loterij e i nostri team di sviluppo interni. Le lotterie nazionali e statali sono sempre alla ricerca della tecnologia e dei servizi migliori della categoria, chiedendo inoltre competenze dimostrabili nel mercato regolamentato. Abbiamo anticipato il cambiamento normativo in tutto il mondo, attraverso lo sviluppo di un software avanzato e una distribuzione hardware su larga scala. Una decisione strategica che è diventata la base per la nostra espansione digitale. Nelle ultime 8 settimane abbiamo lanciato 6 sportbook in tutto il mondo per marchi leader nei nostri principali mercati regolamentati . La domanda ha determinato una trasformazione totale della nostra capacità di implementare servizi di livello mondiale a un ritmo e una qualità che non sono secondi a nessuno”.

Maurice Meijer, Chief Technology Officer di Nederlandse Loterij, ha dichiarato: “Il passaggio alla piattaforma di scommesse sportive di Scientific Games è stato importante per noi, poiché ci sforziamo di offrire ai nostri clienti la migliore esperienza ogni giorno con Nederlandse Loterij e i suoi marchi. Siamo molto soddisfatti del regolare processo di go-live, grazie alla stretta collaborazione di entrambi i nostri team. Da quando abbiamo migliorato la nostra offerta, abbiamo ricevuto un forte feedback dai clienti che hanno accolto favorevolmente la nuova interfaccia utente. Scientific Games è un partner importante per noi, poiché cerchiamo di crescere la nostra base di clienti”.

PressGiochi