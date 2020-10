Scientific Games sigla un nuovo accordo pluriennale con l’operatore della lotteria nazionale lituana Olifėja

Scientific Games Corporation ha stipulato un nuovo contratto quinquennale con l’operatore della lotteria nazionale lituana Olifėja per fornire giochi istantanei della lotteria. Il contratto può essere prorogato dalla Lotteria per altri due anni. Scientific Games ha iniziato a creare e produrre giochi per Olifėja nel 2010, sviluppando un portafoglio di prodotti e aumentando in modo responsabile le vendite al dettaglio di giochi istantanei in Lituania, un 5000% senza precedenti negli ultimi 10 anni.

“Olifėja gode di una vera partnership con Scientific Games. Siamo orgogliosi di continuare a lavorare con i leader di mercato del nostro settore, utilizzando le preziose informazioni e le migliori pratiche globali fornite da Scientific Games per creare giochi divertenti a cui i lituani amano giocare” , ha affermato Antanas Muraška, amministratore delegato di Olifėja.

“Scientific Games è orgoglioso di far parte della crescita di successo dell’intrattenimento di giochi istantanei in Lituania e ci impegniamo ad aiutare Olifėja a continuare a far crescere in modo responsabile le vendite di prodotti istantanei nel prossimo decennio. I prodotti istantanei come categoria di intrattenimento per giochi non sono pienamente realizzati in tutta Europa e il successo di Olifėja è un esempio straordinario del potenziale della categoria “, ha dichiarato John Schulz, SVP Global Instant Products for Scientific Games.

PressGiochi