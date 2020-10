Scientific Games sigla un nuovo accordo con la Lotteria Nazionale croata

Scientific Games Corporation ha stipulato un nuovo accordo di due anni per fornire giochi gratta e vinci istantanei a Hrvatska Lutrija, la lotteria nazionale croata, continuando una collaborazione biennale di successo che ha aumentato le vendite al dettaglio dei prodotti del 60% dal 2018. Scientific Games fornisce a Hrvatska Lutrija la gestione del portafoglio di giochi istantanei e ha sviluppato una varietà di prodotti per intrattenere i giocatori croati e ottenere il massimo dai proventi per sostenere finanziariamente progetti preziosi che contribuiscono allo sviluppo della società in Croazia, comprese cause umanitarie, scienza, istruzione, cultura, ambiente e tutela della salute.

“Siamo estremamente soddisfatti della crescita della nostra categoria di prodotti di giochi istantanei da quando il nostro rapporto con Scientific Games è iniziato poco meno di due anni fa e non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro insieme per altri due anni. L’incredibile crescita del prodotto in questo breve periodo può essere attribuita all’esperienza globale di Scientific Games nello sviluppo di portafogli di giochi istantanei con in mente sia il valore dell’intrattenimento che i beneficiari della Lotteria”, ha affermato Mario Musa, Presidente del Consiglio di Hrvatska Lutrija.

“C’è un grande potenziale per far crescere ulteriormente la categoria dei prodotti istantanei in Croazia. I giochi istantanei come categoria di intrattenimento di gioco non sono pienamente realizzati in molti mercati europei e il recente successo della Lotteria nazionale croata è un esempio straordinario del potenziale del prodotto”, ha affermato John Schulz, SVP Global Instant Products for Scientific Games.

