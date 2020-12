Scientific Games sigla un accordo con Genius Sports Group

Genius Sports Group ha siglato un accordo per fornire contenuti di gioco a Scientific Games e ai suoi clienti in tutto il mondo. In base all’accordo, i bookmaker che operano sulla piattaforma OpenSports di Scientific Games avranno accesso ai servizi LiveData e LiveTrading di Genius. Genius e la sua divisione scommesse sportive Betgenius offrono ai partner l’accesso ai dati ufficiali per oltre 170.000 eventi ogni anno, tra cui Premier League inglese, Serie A italiana e Bundesliga tedesca. L’accordo non includerà contenuti delle leghe sportive negli Stati Uniti.

Il vicepresidente senior di Scientific Games per le scommesse sportive, Keith O’Loughlin , ha dichiarato: “C’è un livello di fluidità estremamente elevato portato dal calendario sportivo e la nostra tecnologia non ha rivali nel far corrispondere questi livelli con l’integrità, la robustezza e la scalabilità che la piattaforma OpenSports fornisce. Con i servizi LiveData e LiveTrading di Genius Sports Group integrati nella nostra soluzione, la tecnologia continua ad evolversi e diventare più entusiasmante per i nostri giocatori”. Il chief commercial officer di Genius, Jack Davison, ha aggiunto: “Questa partnership garantirà ai partner di Scientific Games di ottenere tutti i vantaggi dei migliori contenuti sportivi del mondo”.

A ottobre, Genius ha annunciato l’intenzione di quotarsi pubblicamente alla Borsa di New York, come parte del suo accordo di fusione inversa con la società di acquisizione per scopi speciali dMY Technology Group. Si prevede che l’attività quotata in borsa avrà un valore aziendale di $ 1,5 miliardi.

