Scientific Games si congratula con la Pennysilvania Lottery per aver registrato un miliardo di dollari di vendite

Scientific Games Corporation si congratula con la Pennsylvania Lottery per il lancio online / mobile di iLottery di maggior successo commerciale in Nord America fino ad oggi, con vendite totali che hanno raggiunto il miliardo di dollari. Sorprendentemente superando qualsiasi precedente lancio nella storia dell’ iLottery nordamericane, il programma lanciato e gestito da Scientific Games è sulla buona strada per raggiungere vendite per 1 miliardo di dollari ogni anno.

Drew Svitko, Direttore esecutivo della lotteria della Pennsylvania ha dichiarato: “Il nostro obiettivo nell’offrire ai nostri giocatori la possibilità di giocare online / mobile era semplicemente quello di poterli far giocare ovunque volessero. Durante questo periodo, stiamo ricordando ai giocatori della lotteria che hanno la possibilità di approfittare dei giochi online della lotteria PA su pailottery.com. Questo è l’unico posto dove i giocatori della lotteria possono acquistare i loro biglietti Powerball® e Mega Millions® senza dover lasciare le loro case. Questo è un altro modo in cui le persone possono sostenere i pennsylvaniani più anziani in questo momento difficile”. Il programma iLottery in Pennsylvania è basato sull’OGS di Scientific Games, la piattaforma di aggregazione di contenuti leader del settore e OpenPlatform ™, una suite di gestione degli account dei giocatori che include strumenti di gioco responsabili e un programma di affiliazione innovativo a vantaggio dei rivenditori della lotteria. Come parte del programma di affiliazione, la Lotteria attualmente ha una partnership con circa 500 dei suoi 9.800 rivenditori per incoraggiare i giocatori a registrarsi per giocare online / mobile. Durante il primo anno fiscale completo di iLottery, le vendite della lotteria tradizionale della Pennsylvania sono cresciute del 7,2% rispetto all’anno fiscale precedente e le vendite Scratch-Off sono cresciute del 5,9%.

La Pennsylvania Lottery, che aveva già il programma di lotteria istantanea digitale e al dettaglio più performante del Nord America, continua a battere i record con un balzo dell’80%. Le vendite dell’iLottery dello stato hanno recentemente raggiunto un record di 4,2 milioni di dollari nelle vendite online e mobile in un solo giorno e attualmente in media oltre 3 milioni di dollari al giorno.

Pat McHugh, Amministratore delegato del Gruppo, Lottery for Scientific Games afferma: “Ciò che è incoraggiante per gli stati che desiderano lanciare le vendite della lotteria online / mobile è che quando si è verificata la crisi, la Pennsylvania ha avviato una partnership e un programma per proteggere i finanziamenti vitali, tra cui una gestione efficace del portafoglio di giochi al dettaglio e digitali, una piattaforma iLottery e servizi per attrarre e fidelizzare i giocatori, integrati per supportare i rivenditori mentre continua la gestione strategica dei prodotti tradizionali della lotteria venduti nei negozi. Molti stati guarderanno al programma della Pennsylvania per modernizzare i prodotti della lotteria online e al dettaglio. La Pennsylvania ha gestito efficacemente i giochi istantanei digitali e al dettaglio ad alte prestazioni, creando vantaggi per i giocatori, i rivenditori e i programmi del Commonwealth a sostegno degli anziani”. Oltre alla gestione del portafoglio di giochi digitali e al dettaglio, Scientific Games fornisce alla Lotteria della Pennsylvania ricerche sui consumatori, programmi di acquisizione e fidelizzazione dei giocatori e una piattaforma iLottery omnicanale, nonché un team di esperti di marketing che utilizzano potenti strumenti CRM e programmi di bonus che coinvolgono e trattengono i giocatori.

