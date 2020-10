Scientific Games rinnova il contratto con la Michigan Lottery

In base all’accordo rinnovato, la Michigan Lottery continuerà a utilizzare la soluzione Gem Intelligence di Scientific Games e avrà accesso a tutte le nuove funzionalità e capacità del software. La lotteria utilizza Gem Intelligence per incrementare le prestazioni al dettaglio e le vendite di giochi istantanei, mentre i suoi rappresentanti di vendita distrettuali hanno utilizzato la soluzione per connettersi con i rivenditori e fornire supporto. Gem Intelligence fa parte del portafoglio di applicazioni back-office della lotteria Gem Suite di Scientific Games, che funge da piattaforma per la gestione delle relazioni con i rivenditori (RRM) per la visibilità e la gestione delle prestazioni di vendita al dettaglio quasi in tempo reale. L’accordo esteso includerà l’accesso ai servizi di cloud hosting forniti da Scientific Games