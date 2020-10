Scientific Games nomina Cathryn Lai nuovo membro dell’SG Digital

Il fornitore globale di giochi Scientific Games ha rafforzato la sua attività digitale con la nomina di Cathryn Lai a vicepresidente senior e direttore generale per il mercato statunitense. Lai è entrata a far parte di SG Digital il 19 ottobre dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente senior delle operazioni di prodotti, marketing e giochi per la divisione giochi del fornitore. Sarà fortemente coinvolta nelle operazioni statunitensi di SG Digital, che hanno visto una crescita significativa attraverso una serie di registrazioni di nuovi clienti nelle aree di prodotti igaming e scommesse sportive.

Jordan Levin, amministratore delegato del gruppo della filiale SG Digital del fornitore, ha commentato: “Il talento e la competenza di Cathryn sono già ben noti a Scientific Games e siamo entusiasti di averla a bordo con SG Digital”. Lai ha aggiunto: “Sono lieta di entrare a far parte del team digitale di Scientific Games. Come squadra, abbiamo uno slancio significativo nell’igaming e nelle scommesse sportive. Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di lavorare con tutti i nostri clienti e team negli Stati Uniti per rafforzare le nostre relazioni e mostrare ulteriormente la potenza della tecnologia e dei servizi di SG Digital”.

