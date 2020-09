Scientific Games estende il contratto di fornitura con la Nederlandse Loterij

Scientific Games ha firmato un’estensione del suo contratto di fornitura con vincita immediata con la Lotteria Nazionale olandese (Nederlandse Loterij). L’accordo quadriennale, che include un’opzione di proroga di ulteriori quattro anni, vedrà il programma di gestione orientato alle prestazioni di Scientific Games Enhanced Partnership (SGEP) fornire i giochi alla lotteria. Secondo Scientific Games, SGEP ha generato una crescita di oltre il 28% nelle vendite al dettaglio dei gratta e vinci della Lotteria durante il precedente periodo di contratto, dal 2015 al 2019. Scientific Games fornisce gratta e vinci a Nederlandse Loterij e alle sue società legacy dal 1994, passando al programma SGEP nel 2010. Utilizzando analisi e approfondimenti dei dati, SGEP gestisce tutti gli aspetti della gamma di prodotti di giochi istantanei tra cui progettazione di giochi, produzione, vendite interne, magazzinaggio, distribuzione e programmi per rivenditori.

Raffaele Fiorini, direttore commerciale di Nederlandse Loterij per i biglietti istantanei ha dichiarato: “Dopo un decennio di lavoro per perfezionare la nostra partnership di successo, siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Scientific Games. Anche se questo annuncio arriva durante una difficile situazione globale, siamo fiduciosi che la nostra collaborazione continuerà la nostra traiettoria di crescita responsabile del business dei biglietti istantanei per Nederlandse Loterij per fornire i massimi trasferimenti ai nostri beneficiari”.

John Schulz, vicepresidente senior dei prodotti istantanei per lotterie per Scientific Games, ha aggiunto: “Siamo onorati che Nederlandse Loterij abbia affidato a Scientific Games la sua attività di gratta e vinci istantanei e ci impegniamo a utilizzare i nostri 45 anni di esperienza per continuare a sviluppare il suo portafoglio di prodotti istantanei per aumentare in modo responsabile vendite e profitti”. L’accordo arriva dopo che Nederlandse Loterij il mese scorso ha completato l’integrazione della tecnologia di scommesse sportive di Scientific Games per il suo prodotto di scommesse sportive Toto. Toto è ora disponibile con la soluzione di scommesse sportive digitali OpenSports, come parte di un accordo che copre i servizi di trading gestito da OpenTrade del fornitore e l’accesso ai suoi servizi completi pre-partita, in-play e di gestione del rischio. L’integrazione ha completato l’espansione della partnership tra l’operatore e il fornitore, annunciata per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno.

PressGiochi