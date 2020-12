Scientific Games entra a far parte di “Gift Responsibly”

Il fornitore di giochi e lotterie Scientific Games è entrato a far parte di “Gift Responsibly” del National Council on Problem Gambling (NCPG). Tutte le lotterie statunitensi e canadesi, così come diverse in Europa e Australasia, hanno aderito alla campagna per sostenere il gioco d’azzardo responsabile e contribuire a sensibilizzare sui rischi del gioco della lotteria minorile. Scientific Games ha partecipato alla campagna dal 2018 ed è l’unico partecipante fornitore della lotteria. La campagna è sostenuta dalla North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL) e dalla World Lottery Association (WLA).

“Grazie ancora a Scientific Games per il sostegno a questa importante campagna di gioco responsabile. I fornitori svolgono un ruolo importante nel fornire servizi di gioco responsabile ai loro clienti e nell’istruzione dei propri dipendenti” ha affermato Keith Whyte, direttore esecutivo di NCPG”.

“La responsabilità sociale, l’integrità e la trasparenza sono le pietre angolari di Scientific Games e siamo estremamente orgogliosi di continuare a supportare e sostenere i nostri clienti della lotteria e il National Council on Problem Gaming nel mantenere un gioco responsabile in tutto il settore della lotteria”, ha dichiarato Carla Schaefer, vice presidente del settore gioco responsabile di SG.

PressGiochi