Scientific Games e William Hill estendono la loro partnership fino al 2024

Scientific Games Corporation e William Hill hanno entrambi accettato di estendere la loro partnership per altri quattro anni, fino al 2024. Scientific Games che continuerà a fornire a William Hill, nel Regno Unito e in Europa, le soluzioni della sua industria leader nel settore OpenSports™, proseguendo la lunga intesa nata nel 2007.

Questo accordo permette a Scientific Games e William Hill di estendere la loro lunga storia e di accrescere l’esperienza del giocatore, offrendo ad esso nuovi livelli di gioco, un sofisticato sportbook e molteplici soluzioni di iGaming. Come dichiarato dai termini dell’accordo, William Hill utilizzerà le soluzioni di OpenSports prodotte da Scientific Games su base modulare. Ciò consentirà a William Hill di operare con maggior velocità e flessibilità, inclusa la capacità di distribuire prodotti di proprietà in più giurisdizioni in Europa.

Jordan Levin, capo esecutivo e digitale di Scientific Games, ha dichiarato: “Scegliendo noi, William Hill riafferma il suo impegno e la sua fiducia nei nostri prodotti,nei nostri servizi e nel nostro team e manda un chiaro messaggio di come continuiamo a essere una fonte di vantaggi per l’industria globale in ogni mercato regolamentare. Stiamo davvero costruendo una delle nostre più forti relazioni. Con il team di William Hill stiamo cercando di portare al livello successivo l’esperienza di gioco del giocatore e insieme, attraverso sports e iGaming, ci stiamo riuscendo”.

Ulrik Bengtsson, capo esecutivo di William Hill, commenta: “E’ un momento cruciale per i fornitori di scommesse sportive e iGaming, Scientific Games ci fornisce la flessibilità giusta, che è la chiave per la crescita della nostra strategia in Europa e nel Regno Unito e siamo soddisfatti di continuare ad usare i loro prodotti che ci verranno dati su base flessibile e modulare per alimentare il nostro successo collettivo negli anni a venire”.

PressGiochi