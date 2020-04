Scientific Games e DC Lottery prolungano la loro decennale partnership

Beth Bresnahan, direttore esecutivo della DC Lottery, ha dichiarato: “Questa è una significativa opportunità di crescita per il nostro portafoglio. Siamo lieti di continuare la nostra partnership di successo e di lunga data con Scientific Games attraverso questo nuovo contratto che aiuterà la DC Lottery a continuare la nostra missione di massimizzare le entrate al Fondo generale per sostenere i programmi pubblici vitali del distretto e dei servizi essenziali”. Nell’anno fiscale 2019, le vendite al dettaglio di DC Lottery’s Scratchers sono ammontate a 51,9 milioni di dollari. Scientific Games ha prodotto molti dei migliori gratta e vinci della Lotteria DC nel 2019, tra cui SLINGO®, il gioco da 3 dollari più venduto; 50X il gioco da 5 dollari più venduto; molti dei giochi da 2 e 10 dollari più venduti.

John Schulz, Senior Vice President Instant Products per Scientific Games, ha dichiarato: “Scientific Games è onorata di continuare a servire come partner commerciale la DC Lottery. La nostra esperienza di oltre 45 anni nella creazione, produzione e gestione di giochi ha creato prodotti che generano le massime entrate per i nostri partner come la DC”. Scientific Games, con sede negli Stati Uniti, ha lanciato il primo gioco al dettaglio sicuro al mondo nel 1974 ed è attualmente il principale fornitore di giochi alle 10 migliori lotterie al mondo basate sulle vendite pro capite. La società ha lanciato il primo gioco digitale della lotteria negli Stati Uniti nel 2014 ed è il principale fornitore di giochi interattivi della lotteria, app mobili, programmi di fidelizzazione dei giocatori e altri prodotti e servizi interattivi negli Stati Uniti.

