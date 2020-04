Scientific Games applicherà il nuovo sistema Symphony alla lotteria di Lotto Bayern

Scientific Games eseguirà la migrazione del sistema di gioco centrale esistente di Lotto Bayern alla nuova e avanzata tecnologia Symphony ™ dell’azienda nel corso del prossimo anno. Symphony è la più recente piattaforma di business della lotteria digitale di Scientific Games e la tecnologia dei giochi progettata per supportare nuovi canali e integrare facilmente soluzioni di terze parti attraverso interfacce aperte e sicure. Lotto Bayern diventa una delle prime lotterie al mondo ad installare questo nuovo sistema autonomo. Scientific Games, il più grande fornitore europeo di tecnologia per le lotterie e soluzioni aziendali, fornisce anche tecnologia al dettaglio, giochi istantanei, scommesse sportive e altri servizi online a Lotto Bayern.

Pat McHugh, Amministratore delegato del Gruppo Lottery for Scientific Games ha dichiarato : “Da più di 25 anni, Lotto Bayern si affida a Scientific Games per fornire i migliori prodotti e soluzioni di lotteria della classe per servire i propri rivenditori e intrattenere i giocatori. Il nostro nuovo sistema di gioco ad architettura aperta Symphony migliora le operazioni di Lotto Bayern e aiuta a ottenere i massimi profitti per i beneficiari”.

Con vendite online / mobili e fino a 3.500 punti vendita al dettaglio autorizzati, il Lotto Bayern di proprietà statale è il secondo più grande di 16 lotterie tedesche. I proventi della lotteria sostengono molti programmi statali tra cui sport, benessere, protezione dei monumenti e conservazione della natura.

“È importante che Scientific Games fornisca ai nostri clienti della lotteria sistemi orientati al mercato, pronti per il cloud e ultra affidabili, come Symphony” -ha dichiarato Matthias Müller, VP Sales & Marketing International Lotunts Accounts for Scientific Games, che continua – “Symphony accelera il time-to-market per nuovi prodotti e servizi, integrando al contempo nuove soluzioni per implementare nuovi giochi, fornendo ai giocatori di Lotto Bayern la tecnologia più avanzata”. Scientific Games offre giochi, tecnologia e servizi a oltre 150 lotterie in 50 paesi in tutto il mondo.

PressGiochi