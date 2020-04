Scientific Games annuncia il nuovo Chief Producer Officer, Rich Schneider

Scientific Games Corporation ha annunciato che Rich Schneider entrerà a far parte dell’azienda a metà del 2021 come Chief Product Officer. In questo ruolo, Schneider supervisionerà la strategia di prodotto di Scientific Games, definirà le roadmap di ricerca e sviluppo e la posizione di Scientific Games come leader di prodotto e tecnologia nei giochi.

Barry Cottle, Presidente e CEO di Scientific Games, ha dichiarato: “La competenza di Rich nel design, nello sviluppo e nei giochi lo rende il complemento perfetto per il nostro team di leadership di Scientific Games. La combinazione della competenza e della creatività di Rich con i nostri team porterà prodotti e tecnologie leader del settore ai nostri partner e ai giocatori”. Come leader comprovato nel settore dei giochi, Rich porterà 30 anni di esperienza nella creazione di prodotti di gioco innovativi per Scientific Games. Di recente, Schneider è stato Chief Product Officer di Aristocrat, dove ha diretto gli studi creativi, lo sviluppo dell’hardware e la progettazione del prodotto. Ha anche ricoperto ruoli dirigenziali presso Walker Digital Table Systems, Acres Gaming e numerosi ruoli di leadership presso IGT. Un visionario del settore, Schneider è anche membro fondatore della Gaming Standards Association e ha ricoperto per tre anni la carica di Vice Presidente.

Schneider ha spiegato: “Sono entusiasta di unirmi a Scientific Games per lavorare alla prossima generazione di prodotti di gioco. Scientific Games è noto per la cultura dell’innovazione e ha portato incredibili sviluppi nel nostro settore, dai giochi preferiti dai ai sistemi all’avanguardia. Sarà molto divertente lavorare con questa squadra per offrire delle innovazioni”. Matt Wilson, Chief Executive of Gaming di Scientific Games Group, ha aggiunto: “Rich ha un’incredibile capacità di costruire una cultura che consente ai talenti creativi di prosperare. Ha supervisionato trasformazioni complesse di organizzazioni di prodotti e il nostro team trarrà grande vantaggio dalla sua esperienza e leadership”.

PressGiochi