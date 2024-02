Schettino (AGIC) a PressGiochi: “Bene avvio del riordino del settore giochi; pronti a lavorare anche alla riforma del retail”

“Cercheremo, attraverso il lavoro di unione avviato in queste settimane, di contribuire al processo di riordino del settore e aprire anche il cantiere per quanto riguarda il riordino del gioco

“Cercheremo, attraverso il lavoro di unione avviato in queste settimane, di contribuire al processo di riordino del settore e aprire anche il cantiere per quanto riguarda il riordino del gioco fisico. Siamo soddisfatti del fatto che abbia preso il via il processo di riordino di un settore bloccato da anni per questo valutiamo molto positivamente l’approvazione del decreto sul gioco a distanza nonostante le criticità che possono esserci”.

Lo ha dichiarato a PressGiochi Gennaro Schettino, presidente dell’associazione AGIC, presentando oggi il tavolo di lavoro avviato insieme a FIT-STS.

