Scherana. Angelo o demone. La storia segreta dell’Ordine Esoterico

Federico Ferrantini racconta una donna che si emancipa dal retaggio di un passato millenario.

La Scherana è addestrata per pensare prima al bene dell’Ordine Esoterico, ma l’affetto di un’orfana farà sorgere in lei il desiderio d’essere madre e liberarsi dall’asservimento alla consorteria massonica. Le sue speranze di una vita ordinaria vengono minacciate dagli eventi che sconvolgeranno le vie di Parigi e le vite dei Gran Maestri dell’Ordine Esoterico. Sarà costretta a compiere una scelta dolorosa e assumerà l’incarico più pericoloso della propria vita, consapevole che non potrà mai trovare la redenzione.

Ma gli avvenimenti sembrano essere governati da una forza ancestrale che la guiderà alla scoperta delle proprie origini, fino a farle riscoprire i propri affetti. Parigi è in festa per l’approssimarsi del Capodanno quando viene sconvolta da una serie di barbari delitti. L’Ordine Esoterico è colpito con brutale forza e le sue arcane fondamenta, risalenti all’epoca di Salomone, si stanno per sgretolare sotto i colpi inferti dai suoi secolari nemici. Le indagini della police sembrano complicarsi, una scia di morti sospette rende la città inospitale per i turisti: il commissario Moreau pare brancolare nel buio. Dietro al traffico di reperti archeologici si celano gli insospettabili conti Gaillard, i quali sono alla ricerca dei leggendari rotoli di pergamena dell’Ordine Esoterico che secondo l’antica tradizione celano un segreto di primordiale importanza. I Gaillard – aiutati dalla banda di criminali capeggiata dai fratelli Decker – sembrano avere ogni cosa sotto il loro controllo, ma dalle ombre della città emerge una forza oscura che illuminerà le tenebre e sconvolgerà le vite dei protagonisti.

“Pensa a una donna dallo stile risalente a tecniche esoteriche

millenarie, pronta ad annientarti senza che tu possa nemmeno

accorgerti della sua presenza!”

La Scherana è il primo di una collana di romanzi che affondano le radici negli arcani della storia e nelle incertezze delle loro risalenti origini. Con protagonista Vera Duval, una donna volitiva e carismatica.

Federico Ferrantini, laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, lavora nel settore dei media e della comunicazione. Scherana rappresenta il suo romanzo d’esordio per Helike Edizioni.

Libro disponibile in cartaceo e digitale su: https://amzn.to/3w7o88l

PressGiochi