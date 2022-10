Scandinavian Gaming Show 2022, tra due settimane al via l’evento sul gioco dei paesi nordici

Il team di Eventus International si avvia ai preparativi finali per la prossima 4a edizione dello Scandinavian Gaming Show, i produttori sono orgogliosi di condividere alcuni punti salienti di ciò che ci si può aspettare dall’evento di quest’anno.

L’ evento è stato progettato per offrire l’opportunità per ottenere informazioni dai leader di pensiero nel settore delle scommesse e dei giochi, e per questo Eventus International ha selezionato il meglio del meglio per salire sul palco dal 2 al 3 novembre 2022 e condividere approfondimenti su aspetti legali e normativi e sviluppi dell’esperienza dei giocatori in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e nelle regioni balcaniche.

“Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi sviluppi nei paesi nordici e baltici che posizionano la regione come un punto focale per l’industria dei giochi, a livello globale – ciò che accadrà in questa regione arriverà presto in un mercato regolamentato vicino a te. SGS 2022 offrirà l’opportunità perfetta per acquisire nuove conoscenze che possono aiutarti a portare la tua attività al livello successivo in Scandinavia”, ha affermato Yudi Soetjiptadi, amministratore delegato di Eventus International.

PressGiochi