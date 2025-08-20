Newsletter

20 Agosto 2025 - 09:17

Scadenze fiscali del 20 agosto per il settore giochi

Oggi, 20 agosto, scade il termine per il versamento dell’imposta unica relativa al mese precedente per diverse categorie di giochi. La scadenza riguarda: i giochi di abilità a distanza, inclusi

20 Agosto 2025

Oggi, 20 agosto, scade il termine per il versamento dell’imposta unica relativa al mese precedente per diverse categorie di giochi. La scadenza riguarda:

  • i giochi di abilità a distanza, inclusi i tornei di carte (codici tributo 5188-5189);

  • i giochi di sorte a quota fissa e le altre forme di giochi di carte (codici tributo 5259-5260);

  • il Bingo a distanza, comprensivo del compenso del controllore centralizzato del gioco (codici tributo 5447-5448-5212).

Sempre entro la stessa data va effettuato il versamento, con codice tributo 5380, degli importi relativi ai conti di gioco diventati dormienti nel mese precedente, come comunicato entro il 3 agosto tramite il messaggio 4.19 del protocollo Anagrafe Conti di Gioco.

