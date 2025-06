Sbordoni: “Serve un nuovo disegno politico per il gioco. L’Agenzia diventi un’Authority”

Nel corso del convegno “Giochi legali: regole e dazi certi e sostenibili”, in programma oggi a Napoli su iniziativa di AGSI, l’avvocato Stefano Sbordoni ha lanciato un appello per un ripensamento strutturale del sistema regolatorio del gioco pubblico, denunciando l’uso distorto del principio di sussidiarietà e la mancanza di una visione politica organica.

“Assistiamo – ha detto il legale – a un’impropria, se non errata, applicazione del principio di sussidiarietà, tanto a livello nazionale quanto europeo. Sarebbe invece necessario un intervento dell’ente superiore, titolare della funzione.

Nel decreto legislativo n. 41 del 2024 si comincia a riconoscere questa distorsione: ad esempio, viene fatto riferimento agli aspetti patologici del gioco come responsabilità dell’ente superiore.

Credo inoltre che anche a livello europeo servirebbe un intervento, in particolare su tematiche come quelle legate al rapporto tra il settore del gioco e quello bancario, che rappresenta oggi un vero e proprio discrimine.

In generale, il compito della politica dovrebbe essere quello di proporre un migliore assetto di vita per i cittadini, una migliore organizzazione sociale.

Per quanto riguarda l’organizzazione del comparto, ritengo necessaria una riflessione seria sulla revisione dei ruoli e delle competenze lungo tutta la filiera. Il mio auspicio è che l’Agenzia possa evolversi in una vera e propria Authority.”

