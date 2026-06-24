SBC Summit: un focus su come rendere davvero efficace la tutela dei giocatori

Con l’evoluzione delle aspettative in materia di sicurezza del giocatore, gli operatori sono chiamati a individuare sempre più precocemente i segnali di possibili comportamenti problematici e ad adottare interventi più

Con l’evoluzione delle aspettative in materia di sicurezza del giocatore, gli operatori sono chiamati a individuare sempre più precocemente i segnali di possibili comportamenti problematici e ad adottare interventi più efficaci. In questo contesto, il Player Protection Symposium analizzerà strumenti, politiche e collaborazioni necessari per rafforzare le strategie di tutela del giocatore.

In programma mercoledì 30 settembre, il simposio riunirà regolatori, operatori, esperti di gioco responsabile e fornitori di tecnologia per discutere come il settore possa passare da un approccio basato principalmente sulla conformità normativa a una visione più preventiva e centrata sul giocatore.

Attraverso una serie di dibattiti guidati da esperti, l’evento si concentrerà su tre temi chiave della protezione dei giocatori: l’equilibrio tra gli obiettivi regolatori e il contrasto al mercato illegale, il ruolo degli operatori nella tutela dei consumatori e il crescente contributo della tecnologia nell’identificazione e nel supporto dei giocatori a rischio.

«La prevenzione dei danni legati al gioco rappresenta una sfida comune a tutti i mercati regolamentati», ha dichiarato Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC.

«Sebbene le diverse giurisdizioni adottino approcci differenti, l’obiettivo resta lo stesso: proteggere i consumatori e creare ambienti di gioco più sicuri. SBC Summit offre una piattaforma per mettere a confronto queste prospettive, condividere esperienze provenienti da tutto il mondo e aiutare i partecipanti a comprendere come si traduca nella pratica una tutela efficace del giocatore. In definitiva, una crescita sostenibile è possibile solo quando la protezione del giocatore è al centro del mercato».

La sessione inaugurale, “Innovation in Tech: How Can Technology Keep Players Safe from Harm?”, approfondirà il modo in cui gli operatori stanno utilizzando le tecnologie più avanzate per rafforzare la protezione dei giocatori. I relatori Scott Burrows, Rupert Ecker, Paula Murphy e Larrie York analizzeranno come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati consentano di individuare più rapidamente le situazioni di rischio e di intervenire in modo più efficace.

Il dibattito si sposterà poi sul tema delle responsabilità nel gioco più sicuro con il panel “Whose Shoulders Does Responsible Gaming Fall On?”. La sessione vedrà la partecipazione di Matt Burgiss, Christopher Dalli, Savvas Iliopoulos, Adam Warrington e Peter Wilson, che discuteranno come debbano essere distribuite le responsabilità tra operatori, regolatori e giocatori. Il confronto affronterà inoltre le modalità con cui identificare i soggetti a rischio e le azioni da intraprendere per proteggerli.

Il tema della responsabilità sarà approfondito anche nella sessione “The Ethical Tension in Gaming Advertisements”, dedicata alla crescente sfida di promuovere il gioco in modo responsabile senza comprometterne l’attrattiva come forma di intrattenimento. I relatori Floris Assies, Nicolas Fleiderman, Jesper Kärrbrink, Peter Marcus e Rian Overy analizzeranno le strategie pubblicitarie adottate dal settore e discuteranno dove debba essere tracciato il confine tra coinvolgimento del consumatore e tutela dello stesso.

L’attenzione si sposterà poi su una delle questioni regolatorie più complesse per il settore con la sessione “Regulations are getting stronger: What it means for the black market”. Gli esperti Pierre Tournier, Ivan Kurochkin, Carmelo Mazza, Katie Reynolds-Jones ed Eric Sjöden esamineranno se normative più stringenti contribuiscano a rafforzare il mercato legale oppure rischino di spingere i consumatori verso offerte non regolamentate, e quali possano essere le conseguenze per il futuro della regolamentazione sostenibile del gioco.

I partecipanti interessati ad approfondire ulteriormente le tematiche regolatorie affrontate durante il Player Protection Symposium potranno prendere parte anche ai Regulatory Meet-ups, una nuova iniziativa di networking del 2026 organizzata in collaborazione con l’International Association of Gaming Regulators e l’International Masters of Gaming Law.

Gli incontri affronteranno gli sviluppi normativi in numerose aree geografiche, tra cui Asia, Africa, America Latina, Eurasia e Balcani, oltre a sessioni dedicate a singoli mercati come Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Italia, Grecia e Portogallo. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti legali, regolatori e stakeholder del settore sulle sfide e le opportunità che caratterizzano i rispettivi mercati.

In programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2026, lo SBC Summit 2026 accoglierà 40.000 professionisti dell’industria presso la Feira Internacional de Lisboa e la MEO Arena per tre giornate dedicate a networking, area espositiva e contenuti formativi.

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