SBC Summit Tbilisi si prepara alla sua edizione più forte di sempre

SBC Summit Tbilisi 2025 tornerà nella capitale della Georgia il 15 e 16 ottobre, riunendo 2.000 professionisti senior del settore e oltre 40 espositori per scambiarsi competenze e scoprire i brand che stanno guidando l’innovazione nell’Europa orientale e in Asia centrale.

Co-organizzato con SMH Global—azienda fondata in Georgia e attiva nell’ambito dello sport, dei media sportivi e dell’iGaming in Eurasia e oltre, nonché partner storico di SBC nella regione—l’evento si terrà presso il Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, hotel a 5 stelle.

Riunendo gli attori chiave del settore in un contesto radicato a livello regionale, l’evento offrirà accesso diretto a mercati ad alta crescita come Georgia, Kazakistan, Romania, Bulgaria, Serbia e Armenia—territori in cui il successo dipende da una profonda conoscenza locale piuttosto che da strategie standard europee.

Parte fondamentale dell’evento sarà la conferenza di due giorni, con un’agenda pensata per riflettere le attuali realtà di mercato, evidenziare le opportunità emergenti e offrire spunti orientati al futuro sull’evoluzione dell’industria.

I temi trattati spazieranno da licenze e tassazione alle sfumature culturali che influenzano il business in mercati geograficamente vicini ma sostanzialmente differenti. Tra i relatori ci saranno nomi rispettati del settore, esperti regionali e strateghi globali, le cui esperienze offriranno valore pratico ai decisori aziendali.

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha dichiarato: “Abbiamo creato SBC Summit Tbilisi per offrire a operatori e fornitori seri un accesso diretto ad alcuni dei mercati più promettenti ma ancora poco esplorati dell’industria. È un evento mirato e di alto valore, pensato per aziende che cercano insight concreti, solide partnership locali e una comprensione più profonda di come avere successo in una regione pronta a una forte crescita.”

Accanto alla conferenza, l’expo del SBC Summit Tbilisi metterà in evidenza i principali fornitori e soluzioni pensate per il contesto locale. I partecipanti potranno creare contatti diretti con potenziali partner e trovare risposte su misura per esigenze normative, operative e culturali della regione.

Lasha Machavariani, fondatore di SMH, ha commentato: “Questa è la terza edizione di SBC Summit Tbilisi, ed è stato incredibile vederlo crescere e rafforzarsi ogni anno. La Georgia si è dimostrata un’ospite ideale, non solo per ragioni strategiche—grazie a un contesto imprenditoriale favorevole e alla sua posizione nel cuore dell’Eurasia—ma anche dal punto di vista culturale. Qui c’è un senso naturale di ospitalità, apertura ed energia che rende il summit un’esperienza davvero unica sia per i delegati internazionali che per i leader locali.”

Giunto alla terza edizione, il summit riflette l’ascesa della Georgia come hub naturale dell’iGaming in Eurasia, offrendo una piattaforma ideale per aziende interessate a espandersi, delocalizzare o creare nuove sedi nella regione.

L’evento punta a coinvolgere i decisori chiave dell’industria, grazie ai network consolidati di SBC e SMH, e vede la partecipazione anche di autorità locali, regolatori e media, favorendo discussioni concrete e impattanti.

Come da tradizione SBC, le giornate si concluderanno con eventi serali di networking.

Per le aziende interessate all’Europa orientale e all’Asia centrale, il SBC Summit Tbilisi rappresenta un’opportunità unica per ottenere insight e connessioni strategiche.

L’evento si distingue per il focus regionale e fa parte del circuito globale SBC, insieme ai summit di Rio, Americas, Malta e Lisbona.

PressGiochi