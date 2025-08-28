SBC Summit Tbilisi: l’agenda Conferenze che guida la crescita in Europa dell’Est e Asia Centrale

Questo ottobre, l’SBC Summit Tbilisi 2025 torna in Georgia con un’agenda conferenze potenziata, che connette l’industria all’expertise e alle intuizioni di leader locali dell’Europa dell’Est e dell’Asia Centrale, aiutando i

Questo ottobre, l’SBC Summit Tbilisi 2025 torna in Georgia con un’agenda conferenze potenziata, che connette l’industria all’expertise e alle intuizioni di leader locali dell’Europa dell’Est e dell’Asia Centrale, aiutando i partecipanti ad avere successo in questi mercati.

Organizzato in collaborazione con SMH Global, azienda georgiana attiva nel settore dello sport, dei media e dell’iGaming, il summit si terrà nuovamente presso lo Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, il 15 e 16 ottobre.

Con oltre 50 relatori, l’agenda di due giorni affronterà temi come marketing locale, ostacoli normativi e sviluppo dei talenti, offrendo ai partecipanti le competenze necessarie per costruire operazioni più solide in Europa dell’Est e in Asia Centrale.

Commentando l’agenda di quest’anno, Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con SMH e con un gruppo di esperti locali che conoscono davvero la regione per costruire questa agenda. Sanno come entrare in sintonia con i giocatori dell’Europa dell’Est, perché le criptovalute hanno avuto così tanto successo nel gaming qui, e come le icone sportive influenzano il coinvolgimento dei fan. Sono le loro storie e competenze a rendere così prezioso il programma di Tbilisi.”

Il primo giorno esplorerà concretamente le sfide e le opportunità legate all’ingresso e alla crescita nei mercati dell’Europa dell’Est e dell’Asia Centrale. I panel si concentreranno su ciò che serve davvero per conquistare i giocatori dal punto di vista del marketing, mentre altri analizzeranno come gli operatori possano orientarsi tra normative multi-giurisdizionali, bilanciando tassazione, GDPR e regole sul gioco responsabile senza perdere efficienza.

Oltre alla regolamentazione, si discuterà di come i casinò tradizionali si stiano reinventando, integrando prodotti digitali e adattandosi alle aspettative in evoluzione dei giocatori. La giornata si concluderà con una discussione franca sull’ascesa delle criptovalute nell’iGaming, chiedendosi se rappresentino davvero una svolta per i pagamenti e la fiducia, o un rischio che richiede una gestione attenta.

Il secondo giorno metterà sotto i riflettori lo sport e il coinvolgimento dei giocatori. I panel analizzeranno come atleti e icone sportive influenzino le comunità di fan, promuovano il gioco responsabile e rafforzino la fiducia nel brand, con casi studio di collaborazioni di successo tra brand di gaming e grandi star.

Si parlerà anche della crescita degli esport e dei fantasy sport, chiedendosi se questi formati interattivi siano la chiave per conquistare un pubblico più giovane e orientato alle competenze.

Gli esperti approfondiranno anche la gamification, dai tabelloni a missioni e programmi fedeltà, discutendo quali meccaniche mantengano davvero l’interesse dei giocatori nel lungo periodo. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulla reputazione crescente della regione come hub di talento, con interventi su come le aziende stiano reclutando e trattenendo i migliori talenti tech e di prodotto da Georgia, Armenia, Ucraina e oltre.

Il programma si chiuderà con una riflessione sul potere dello sport stesso, analizzando come grandi eventi come Mondiali e Olimpiadi stimolino un’enorme attività di scommesse, e come le sponsorizzazioni stiano rimodellando l’economia sportiva globale.

Guardando al summit di quest’anno, Sojmark ha aggiunto: “Per me, il vero valore di questa agenda sta nella sua praticità. I partecipanti torneranno a casa con idee immediatamente applicabili nei mercati dell’Europa dell’Est e dell’Asia Centrale. Ma, altrettanto importante, si tratta anche di guardare avanti, pensare al futuro della regione nel settore e a come le aziende possano iniziare a prepararsi fin da ora.”

PressGiochi