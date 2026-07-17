SBC Summit punta sui mercati emergenti: Africa ed Estremo Oriente al centro dell’edizione 2026

L’SBC Summit fornirà ai partecipanti le strategie necessarie per individuare e cogliere le opportunità offerte dalle aree a più rapida crescita del settore del gaming, tra cui Africa, Europa orientale, Eurasia ed Estremo Oriente, grazie alla conferenza tematica dedicata agli Emerging Markets.

L’appuntamento è in programma martedì 29 settembre 2026 presso la Feira Internacional de Lisboa, dove operatori, regolatori ed esperti regionali analizzeranno le opportunità di ingresso nei mercati, il comportamento dei giocatori, l’evoluzione normativa e le condizioni commerciali che stanno trainando la crescita in queste aree ad alto potenziale.

Il programma inaugurerà il Global & Emerging Markets Stage, uno dei sei palchi tematici dell’SBC Summit, insieme a Regulation & Compliance, Technology, Payment Expert Summit, Product Innovation Showcase e il Super Stage ospitato alla MEO Arena di Lisbona.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC, ha dichiarato: “Nell’attuale panorama del gaming, individuare le opportunità di crescita rappresenta solo una parte della sfida. La vera domanda è dove concentrare tempo, investimenti e risorse. È proprio questo a rendere così prezioso questo percorso. Non si limita a indicare quali mercati prendere in considerazione, ma riunisce le persone che vi operano quotidianamente, professionisti che conoscono le dinamiche della regolamentazione locale, sanno come costruire un business sostenibile e come ottenere risultati nel lungo periodo. Si tratta di un patrimonio di conoscenze fondamentale per chiunque voglia espandersi in questi mercati.”

Il programma si aprirà con due sessioni dedicate all’Africa, offrendo ai partecipanti una panoramica sia delle dinamiche economiche che stanno sostenendo la crescita del continente sia dei quadri normativi che regolano l’attività degli operatori.

La prima tavola rotonda, “The Africa Advantage: High Growth, Fast Regulation, Huge Potential”, offrirà una visione d’insieme delle principali forze che stanno guidando lo sviluppo del mercato africano. Con la partecipazione di Christopher Coyne (CEO, 888Africa), Jason Gibson (Chief Commercial Officer, SportPesa), Aggrey Sayi (CEO, Maybets), William Scott (Chairman, Meridian Bet) e Ronnie Whelan (CEO, Kingmakers), il panel analizzerà le differenze nelle preferenze dei giocatori tra i vari Paesi, individuerà i mercati in più rapida espansione e valuterà dove la regolamentazione stia favorendo il passaggio dal mercato grigio a quello regolamentato.

Successivamente l’attenzione si sposterà sull’evoluzione della normativa africana con il panel “Africa’s New Rulebook: How Regulators Are Shaping a 45-Market Boom”, che approfondirà gli approcci adottati nei principali mercati del continente in materia di licenze, tassazione, antiriciclaggio, protezione dei dati e tutela dei giocatori, valutando quali modelli regolatori siano più efficaci nel favorire una crescita sostenibile del mercato regolamentato.

La conferenza proseguirà poi con un focus su Europa centrale e orientale, Asia centrale e Caucaso, aree in cui i mercati stanno seguendo percorsi di sviluppo molto differenti.

Il panel “CEE in Transition: From Established Giants to Emerging Opportunities” analizzerà come l’aumento della pressione fiscale, l’inasprimento delle normative e una concorrenza sempre più intensa stiano trasformando i mercati maturi, evidenziando al contempo le nuove opportunità emergenti nell’Europa centrale e orientale. Interverranno Ionut-Valeriu Andrei (CEO, Loteria Română), Mikolaj Cymerman (Chief Commercial Officer, Entain CEE), Giorgi Gvenetadze (COO, Flutter CEE) e Gega Topuridze (Deputy CEO, Betlive), che illustreranno come gli operatori si stanno adattando al nuovo contesto competitivo.

Il dibattito si sposterà quindi sull’Eurasia con la sessione “From Kazakhstan to Georgia: Who’s Opening Up and Who’s Shutting Down in Eurasia?”, dedicata all’analisi dei diversi approcci normativi adottati nei mercati dell’Asia centrale e del Caucaso. Verranno esaminati i Paesi in cui i sistemi di compliance si stanno rafforzando, quelli che stanno ampliando i regimi di licenza e i mercati che offrono prospettive più solide per una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Il percorso si concluderà con il panel “The Far East: Opportunity Rising, Tolerance Shrinking”, dedicato all’evoluzione normativa e ai controlli nelle Filippine, Cambogia, Vietnam, Giappone e Macao. Con la partecipazione di Dominique Laconico (President & CEO, MegaBet+ & Scorebet), Keith McDonnell (Director, KMI Group) e Japneet Singh (Japs) Sethi (Chief Growth Officer, South Asia, iGaming NDA), la sessione analizzerà dove le riforme stanno creando concrete opportunità nei mercati regolamentati, dove invece le restrizioni si stanno intensificando e come autorità e operatori autorizzati stanno rispondendo all’attività degli operatori offshore.

Oltre agli incontri in conferenza, i partecipanti potranno approfondire queste tematiche attraverso i nuovi Regulatory Gaming Meetups dell’SBC Summit. Tra gli appuntamenti previsti figurano incontri dedicati ad Africa, Asia, Balcani, Europa centrale e orientale, Emirati ed Eurasia, offrendo un contesto ideale per confrontarsi con regolatori, esperti legali e decision maker regionali, discutere le strategie di ingresso nei mercati, le sfide legate alla compliance e sviluppare relazioni con i protagonisti che stanno definendo il futuro delle diverse giurisdizioni. L’accesso è riservato ai possessori dei pass VIP, Business e Networking.

L’SBC Summit 2026 si terrà dal 29 settembre al 1° ottobre alla Feira Internacional de Lisboa e alla MEO Arena di Lisbona. L’evento riunirà oltre 40.000 professionisti del settore per tre giorni di conferenze, esposizione e networking. L’accesso alle sessioni è incluso nei Conference Pass, Business Pass e VIP Pass.

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