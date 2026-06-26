SBC Summit punta i riflettori sulle opportunità di crescita in America Latina

L’America Latina continua a rappresentare una delle principali aree di crescita per l’industria del gaming, ma l’aumento della pressione fiscale, normative sempre più rigorose e una concorrenza crescente stanno spingendo

L’America Latina continua a rappresentare una delle principali aree di crescita per l’industria del gaming, ma l’aumento della pressione fiscale, normative sempre più rigorose e una concorrenza crescente stanno spingendo gli operatori a riconsiderare dove destinare i propri investimenti. Per questo motivo, SBC Summit dedicherà una specifica conference track all’America Latina per analizzare dove si trovano oggi le opportunità più promettenti della regione.

In programma il 1° ottobre 2026 presso la Feira Internacional de Lisboa, la track riunirà dirigenti di livello C provenienti da tutta l’America Latina per approfondire le principali opportunità e sfide che stanno caratterizzando mercati chiave come Brasile, Messico, Perù, Ecuador e Cile.

La track fa parte della più ampia Global & Emerging Markets Stage di SBC Summit, che offrirà una panoramica delle principali opportunità, criticità e sviluppi di mercato in Europa occidentale, Europa orientale, Asia, Medio Oriente e Asia centrale.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC, ha dichiarato: “Si tende spesso a parlare dell’America Latina come se fosse un unico mercato, ma non è così. Ogni Paese segue un proprio percorso, con opportunità, sfide e ritmi di sviluppo differenti. Questa distinzione è fondamentale ed è il motivo principale per cui abbiamo creato questa track. Vogliamo dedicare a ciascun mercato l’attenzione che merita e aiutare gli stakeholder a orientarsi ascoltando direttamente chi conosce questi mercati meglio di chiunque altro.”

La track si aprirà con una panoramica strategica della regione durante la sessione “LatAm Leaders: Strategy, Scale and Survival”. I relatori Juana Bischoff (Head of LATAM, Oddin.gg), Zeno Ossko (CEO, BetWarrior), Anton Rublievskyi (CEO & Partner, GROWE) e Julio Cesar Tamayo (CEO, WPlay) discuteranno dove si trovano oggi le maggiori opportunità in America Latina, quali mercati continuano a giustificare gli investimenti e come gli operatori stanno conciliando le proprie ambizioni di crescita con l’aumento dei costi e l’evoluzione del quadro normativo.

L’attenzione si sposterà poi sul Brasile con la sessione “Brazil Unfiltered: What Leaders Actually Think”. Mentre il mercato si avvicina al suo terzo anno di regolamentazione, alcuni dei principali dirigenti del settore analizzeranno la direzione che il comparto sta prendendo. Hugo Baungartner (Chief Business Officer, Esportes Gaming Brasil), João Gerçossimo (CEO, EstrelaBet), Jordi Sendra (CEO, Alea) e Thomas Carvalhaes (Founding Member e Council Member, ABRAJOGO) discuteranno dell’impatto della tassazione e dei crescenti costi di acquisizione dei clienti, valutando se il mercato stia finalmente premiando disciplina, localizzazione e strategie di lungo periodo.

Successivamente sarà il turno del Perù con la sessione “Peru’s Big Shift: Compliance Tightening, Growth Exploding”. Nonostante l’aumento delle imposte, requisiti di compliance più severi e costi operativi in crescita, il Paese si è affermato come uno dei mercati regolamentati del gaming a più rapida espansione dell’America Latina, con un GGR online stimato tra 1,1 e 1,3 miliardi di dollari. Gonzalo Pérez (CEO, Apuesta Total) e Gonzalo Rosell (CEO, La Tinka) analizzeranno se il Perù sarà in grado di sostenere questo ritmo di crescita rispettando al contempo standard regolatori sempre più stringenti.

Tra gli altri appuntamenti della track figura “Mexico Reloaded: The Market on the Edge of a Major Reset”, dedicato all’analisi delle possibili riforme normative che potrebbero ridefinire il futuro di uno dei più importanti mercati del gaming dell’America Latina.

A chiudere il programma sarà la sessione “LatAm’s Next Moves: Certainty, Chaos and Quiet Winners”, che esplorerà dove si trovano le prossime opportunità di crescita nella regione, con approfondimenti dedicati a Cile, Paraguay ed Ecuador.

In programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2026, SBC Summit accoglierà 40.000 professionisti del settore presso la Feira Internacional de Lisboa e la MEO Arena per tre giornate dedicate a networking, area espositiva e formazione. Oltre alla Global & Emerging Markets Stage, i partecipanti potranno seguire conferenze dedicate a regolamentazione globale, tecnologia, pagamenti, innovazione di prodotto e alla Super Stage. L’accesso alle conferenze di SBC Summit è incluso nei Conference Pass, Business Pass e VIP Pass.

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