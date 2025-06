SBC Summit Malta: il nuovo format convince e rafforza l’appeal internazionale

La scorsa settimana, l’InterContinental Hotel di St. Julian’s si è trasformato nel cuore pulsante del networking dell’industria del gaming, accogliendo oltre 6.000 professionisti da Malta e da tutta Europa per

La scorsa settimana, l’InterContinental Hotel di St. Julian’s si è trasformato nel cuore pulsante del networking dell’industria del gaming, accogliendo oltre 6.000 professionisti da Malta e da tutta Europa per il nuovo SBC Summit Malta.

Quest’edizione ha segnato il debutto del summit con la sua nuova identità, dopo il rebranding da CasinoBeats Summit. L’evento ha ampliato il proprio focus includendo casinò, scommesse sportive, regolamentazione, affiliazione, pagamenti e tecnologie emergenti. L’apertura ufficiale si è tenuta mercoledì 11 giugno con il taglio del nastro da parte del Ministro maltese dell’Economia, Silvio Schembri.

Clinton Cutajar, CTO dell’agenzia MediaTroopers, ha elogiato il rebranding: “È stato un successo. Tutti parlano bene dell’evento, dei panel e delle conferenze”.

Anche l’organizzazione ha ricevuto apprezzamenti: Cristina Turbatu, CTO dell’operatore Casumo, ha dichiarato: “È tutto molto ben strutturato, organizzato in modo impeccabile. La qualità percepita è alta, ed è per questo che mi piace partecipare”.

Cutajar ha anche sottolineato l’efficacia dell’app SBC Connect: “Ha semplificato la pianificazione degli appuntamenti. Tutto era centralizzato in un unico punto”.

Dr. Eyal Loz, CPO dello studio RubyPlay, ha apprezzato l’equilibrio tra dimensioni ed accessibilità: “È abbastanza grande per incontrare persone interessanti, ma anche facile da girare. Organizzazione, location, contenuti: tutto eccellente”.

Il summit ha visto una significativa presenza di decisori aziendali (37% dei partecipanti), con oltre 2.100 rappresentanti degli operatori (35% del totale) e 750 affiliati. Entrambi i segmenti sono cresciuti rispetto all’anno scorso.

Nils Andén, CEO di Kindred Group, ha commentato: “Ho incontrato le persone che speravo di trovare e anche qualcuna inaspettata. SBC ha centrato l’obiettivo”. Rosi Bremec, COO di Game Lounge, ha aggiunto: “Eventi come questo mi permettono di crescere e conoscere nuove idee e persone”.

Il CEO di SBC, Rasmus Sojmark, ha riflettuto sull’edizione: “I numeri sono stati forti, ma ciò che mi ha colpito di più è stata l’energia sul floor, nelle sale conferenze, durante le cene e le feste. Il calore dei feedback ricevuti è il miglior riconoscimento possibile. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo del nuovo format”.

I rappresentanti maltesi hanno sottolineato l’importanza dell’evento per l’ecosistema locale. Charles Mizzi, CEO della MGA, ha dichiarato: “Eventi come questo confermano il peso del settore gaming nell’economia maltese. Restare dietro una scrivania non basta: serve partecipazione attiva”.

Andén ha aggiunto: “Vivo a Malta, e questo è il momento ideale per rivedere colleghi da tutto il mondo. SBC ha fatto un ottimo lavoro nel coinvolgere anche le aziende locali”.

Jovana Popovic Canaki, CEO di iGP e sponsor principale dell’evento, ha spiegato: “Uno dei nostri uffici è a Malta, per noi è casa. Sponsorizzare l’evento è stato naturale e un onore”.

Bremec ha confermato: “Tutti sono presenti: prodotto, HR, marketing. Questi eventi creano entusiasmo interno”.

Nonostante il 47% del pubblico fosse locale, il summit ha dimostrato il suo respiro internazionale con il 53% dei partecipanti arrivati dall’estero. “Questo dimostra che non è solo un evento per i locali, ma un’opportunità chiave per connettersi con stakeholder europei e internazionali”, ha detto Sojmark.

Oltre all’area espositiva, la conferenza è stata un punto di forza. In tre sale principali e due spazi workshop, si sono svolti 17 laboratori pratici e interventi di 250 speaker.

Andén ha apprezzato i focus regolatori: “I temi toccavano sia noi operatori che fornitori e altri stakeholder”. Popovic Canaki ha aggiunto: “Spesso parliamo troppo. Qui c’è stata l’occasione di ascoltare davvero il settore”.

Andre Machado, CCO di Clever Advertising, ha elogiato la programmazione: “C’è sensibilità nella scelta dei contenuti, in linea con le tendenze del mercato”.

Turbatu ha concluso: “Chi non ha partecipato ha perso workshop di altissima qualità, cosa rara in altri eventi”.

In chiusura, SBC ha portato per la prima volta a Malta il suo celebre evento musicale INFINITY, con il live del duo Galantis all’Aria Complex. L’edizione maltese si aggiunge a quelle di Rio e Americas, con star come Afrojack e Steve Aoki.

La settimana è stata arricchita da diversi momenti di networking: dalla opening party all’Infinity by Hugo’s, alle cene riservate per operatori e affiliati, fino agli SBC Awards Europe e all’evento conclusivo all’Open Waters.

Il riscontro del pubblico ha confermato il successo del nuovo format e la crescente fiducia nel marchio SBC. Come ha riassunto Dr. Loz (RubyPlay): “Partecipo a quasi tutti gli eventi SBC, e continuerò a farlo. L’evoluzione del format è sorprendente”.

📅 Save the date: il summit tornerà a Malta dal 28 al 30 aprile 2026.

📩 Per esposizioni e sponsorizzazioni: sales@sbcgaming.com

PressGiochi