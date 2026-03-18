SBC Summit Malta 2026 introduce Workshop su Cultura, Leadership e Comunicazione

SBC Summit Malta 2026 amplia il suo programma conferenze con l’introduzione di una sala workshop dedicata alla cultura aziendale, alla comunicazione pubblica e allo sviluppo professionale.

Con l’aumento delle aspettative del pubblico nei confronti dell’industria del gaming, la cultura aziendale e gli standard di leadership assumono un peso maggiore che mai. Il modo in cui le aziende supportano i propri team e agiscono sotto pressione influenza direttamente la percezione e la fiducia che suscitano.

Il programma educativo di quest’anno si svolge su tre palchi, con panel discussion nel primo giorno e workshop pratici nel secondo, affiancati da altre due sale workshop. La sala workshop in evidenza tratterà “Purpose, Policy & PR” mercoledì 29 aprile e “Future Ready Leadership: Tech, Talent & Transformation” giovedì 30 aprile.

L’enfasi sui workshop è stata una scelta deliberata. Temi come cultura, policy e sviluppo del talento beneficiano di un formato più personale e approfondito, dove i partecipanti sono incoraggiati a interagire con gli esperti e affrontare direttamente le sfide reali.

“Nel perseguire i profitti e concentrarsi sulle priorità operative, le aziende spesso dimenticano che devono guardare all’interno per crescere all’esterno,” ha dichiarato Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC. “Il modo in cui supporti le persone, comunichi e guidi crea una base solida, e tutto il resto, inclusa la redditività, seguirà naturalmente.”

Il workshop “Purpose, Policy & PR” esplora come le aziende del gaming stanno rafforzando cultura e comunicazione in un momento di crescente scrutinio. Le sessioni tratteranno il supporto ai dipendenti nelle sfide lavorative, la gestione della dipendenza e del recupero, l’introduzione dell’AI senza compromettere la fiducia, l’integrazione dei principi ESG nelle operazioni quotidiane e la gestione della comunicazione pubblica con chiarezza e sicurezza.

I workshop includono:

Crisis Comms Masterclass: Chi ha fatto bene?

ESG Beyond the Tick Box: Trasformare lo scopo in profitto

AI in HR: Potenziare i team, non sostituirli

The Hidden HR Challenge: Dipendenza, Recupero e Supporto nel Gaming

Media & Messaging: Dalle vendite allo storytelling in età regolamentata

Il workshop “Future Ready Leadership: Tech, Talent & Transformation” si concentra su come l’industria può preparare e rendere resiliente la propria forza lavoro. Le sessioni esploreranno le competenze emergenti, le qualità della leadership resiliente e i percorsi di carriera che le aziende stanno costruendo per attrarre, trattenere e sviluppare i talenti.

I workshop includono:

Breaking Barriers, Building Futures

Resilience in Leadership

Future-Proofing Your Career: Le competenze, i ruoli e le opportunità che plasmano la prossima forza lavoro

Tra gli esperti presenti nei workshop: Reija Airas (EVP, People, Culture and Communications, Veikkaus), Roberta Buhagiar (Learning and Development Specialist, Gentoo Media), Caroline Butler (Head of Global Markets, Initiate International), Emma-Elizabeth Byrne (Head of Publishing, Gentoo Media), Alina Famenok (Growth & Partnerships Expert, Former CEO Already Media), Christopher Grech Bonett (Founder, R77 Elitetalent), Brian Christopher (CEO e Creator, BC Ventures), Liesbeth Oost (Head of ESG, JOI Gaming), Julia Weygandt (Board of Directors, Global Gaming Women) e JP Xuereb (HR Director, HIT Gaming).

SBC Summit Malta 2026 si terrà dal 28 al 30 aprile presso l’InterContinental Malta, riunendo 6.000 professionisti del settore. Oltre al programma conferenze, i partecipanti potranno sfruttare ampie opportunità di networking sia nell’area espositiva sia in eventi off-site dedicati.

PressGiochi