SBC Summit Malta 2025: Tecnologia di nuova generazione al centro del futuro delle scommesse sportive

SBC Summit Malta 2025 porrà il futuro delle scommesse sportive al centro della sua agenda con il lancio del percorso Next-Gen Sports Betting, una serie di sessioni lungimiranti che esplorano le tecnologie, i comportamenti dei giocatori e le strategie di prodotto che alimentano la prossima fase di crescita del settore.

L’evento si terrà giovedì 12 giugno presso l’InterContinental Hotel di St Julian’s e il percorso includerà cinque sessioni guidate da esperti che copriranno l’integrazione dell’IA, il mercato emergente delle scommesse esports e il futuro delle scommesse in-play su più sport.

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha dichiarato: “Le scommesse sportive si stanno ridefinendo in tempo reale, grazie a nuove tecnologie, nuove abitudini degli utenti e nuovi formati di contenuto. Questo percorso offre una linea diretta sulle innovazioni e sui cambiamenti strategici che i professionisti delle scommesse devono comprendere per restare competitivi in un mercato sempre più frammentato.”

Il percorso si aprirà con una sessione che esplora come gli operatori tradizionali di scommesse sportive stanno adottando nuove tecnologie per attrarre la prossima generazione di scommettitori. What’s Next for Sports Betting? riunirà Billy Cook (consulente iGaming), Simon Flynn (consulente scommesse sportive), Nika Gigashvili (Managing Director / Partner, SMH) e Nick Laconico (CEO, Megabet Plus) per esaminare come le scommesse in tempo reale, gli insight basati sull’IA e le tendenze emergenti dei giocatori stiano trasformando il settore per rispondere alla domanda di esperienze di scommessa più rapide, interattive e personalizzate.

Il panel Football – Is In-Play Betting Slipping Away? analizzerà il futuro delle scommesse in-play, da tempo considerate una pietra miliare dell’esperienza delle scommesse sportive. Con il pubblico che passa dal guardare le partite intere a consumare highlights e contenuti brevi su piattaforme come TikTok, come si adatterà il settore? Mkhitar Kafyan (Product Marketing Manager, Totogaming), Owen Ordway (Head of Sports, Rooster) e Russell Yershon (CEO, Connecting Brands) esploreranno come le abitudini di visione in evoluzione stanno influenzando il coinvolgimento live e cosa possono fare gli operatori per stare al passo con i cambiamenti nel comportamento dei fan.

La sessione Modularisation of Sportsbook Platforms – The Future of Flexibility & Speed analizzerà come la scomposizione dei sistemi di sportsbook in parti flessibili aiuti gli operatori a muoversi più velocemente e rimanere competitivi. Kurt Carabott (Product Consultant), Sam Goodall (Senior Account Manager, Square in the Air), Denis Romanovskiy (Deputy CTO, SOFTSWISS) e Simon Westbury (esperto di scommesse sportive) esamineranno come l’architettura modulare supporti un rilascio più rapido dei prodotti, un maggiore controllo e una migliore adattabilità ai cambiamenti del mercato.

Il percorso include anche due workshop pratici progettati per aiutare i delegati a rafforzare le proprie conoscenze sulle scommesse. Why Betting on Esports Isn’t Dead. It’s Just Beginning vedrà Christoffer Andersson (COO, 500.casino) e Simon Westbury guidare una sessione pratica su come gli esports stiano cambiando il panorama delle scommesse. Nel frattempo, l’Exclusive Sports Trading Academy, Enhance Your Betting and Modelling Skills, condotta da Jonathan Smith (fondatore di Sportsbook Training Services & Sportsbook Models), tratterà le basi di come vengono fissate le quote, perché cambiano, come gestire i budget delle scommesse e quali nuove tendenze stanno plasmando il settore.

Il programma più ampio dello SBC Summit Malta 2025 comprende anche il percorso Europe: Regulation & Compliance, che affronta le difficoltà di licenza transfrontaliere e l’armonizzazione normativa, e Casino Evolution, dove i leader del settore metteranno in luce le tecnologie di gioco innovative che stanno rivoluzionando l’esperienza dei giocatori.

PressGiochi