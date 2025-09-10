SBC Summit Lisbona si prepara ad accogliere 30.000 partecipanti

Il SBC Summit torna a Lisbona la prossima settimana con l’edizione più grande di sempre: attesi 30.000 delegati, con una crescita del 20% rispetto al 2024. L’evento introdurrà nuove iniziative dedicate alle priorità più urgenti per il settore e rafforzerà la dimensione dell’ospitalità, confermandosi come uno dei principali appuntamenti mondiali dell’iGaming e delle scommesse.

Con partecipanti provenienti da oltre 130 Paesi, il Summit avrà la portata più internazionale di sempre, con i nuovi palchi dedicati ai mercati globali ed emergenti e spazi di networking focalizzati sulle opportunità regionali in Africa, America Latina, Asia, Europa, Medio Oriente e Nord America.

Agenda e contenuti

Il programma prevede keynote di Gary Vaynerchuk, Randi Zuckerberg e di diverse icone sportive, oltre al debutto delle Tech Academies dedicate ad AI, blockchain, gamification e marketing. Il ricco calendario includerà anche il ritorno della Super Stage presso la MEO Arena, che ospiterà interventi di grandi campioni come Oleksandr Usyk, Rubens Barrichello, Kaká, Roberto Carlos, Michael Owen, Petr Čech ed Edwin van der Sar.

Sul fronte business, il percorso formativo si articolerà in sei palchi conferenziali, con oltre 550 relatori, il 44% dei quali C-level. Ampio spazio sarà riservato ad affiliazione, tutela del giocatore, martech e pagamenti, anche in connessione con il Payment Expert Summit.

Area espositiva e networking

L’expo, suddivisa in zone tematiche per facilitare l’orientamento tra i 700 espositori distribuiti su 135.000 mq, offrirà lounge, showcase interattivi e ben nove aree Food Festival con oltre 40 opzioni culinarie. Tra i marchi confermati: 1xBet, Altenar, Amusnet, EveryMatrix, GR8 Tech, Kaizen Gaming, Soft2Bet, Stake e molti altri.

Non mancheranno momenti di intrattenimento, con la presenza di celebrità come l’artista Jordan Dawson, l’attrice Margarida Corceiro e stelle del calcio internazionale tra cui Cafu, Marco Materazzi, Claude Makélélé e Marek Hamšík.

Premi ed eventi collaterali

La MEO Arena sarà anche teatro di due serate di gala: il 17 settembre la prima edizione degli Affiliate Leaders Awards, dedicati all’innovazione nel settore delle affiliazioni, e il 18 settembre la 12ª edizione degli SBC Awards, condotta dall’ex portiere Peter Schmeichel, con premi ai migliori operatori e fornitori globali.

Il Summit si concluderà il 18 settembre con l’INFINITY Lisbon Closing Party, che vedrà esibirsi le star dell’EDM ALOK e Timmy Trumpet.

In apertura, il 15 settembre, si giocherà inoltre il Legends Charity Game tra Portogallo Legends e World Legends, con l’obiettivo di raccogliere oltre 1 milione di euro a favore di associazioni benefiche locali e internazionali.

“Non vediamo l’ora di tornare a Lisbona – ha dichiarato Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC –. Lo scorso anno è stato un grande successo e ci ha insegnato molto su ciò che davvero connette i delegati. Quest’anno abbiamo scelto di puntare sui temi più rilevanti, dai nuovi palchi dedicati ai mercati emergenti fino alle accademie su AI e marketing, senza dimenticare qualche apparizione da superstar che porta sempre il tocco unico di SBC”.

PressGiochi