SBC Summit lancia la Gamification Academy: nuove strategie per coinvolgere i giocatori

Con la gamification ormai divenuta un motore trainante per l’industria del gaming e del casinò online, SBC Summit annuncia la nascita della Gamification Academy, un’iniziativa pensata per affrontare le principali sfide del settore in termini di coinvolgimento, fidelizzazione, retention e differenziazione, esplorando i fattori che realmente spingono i giocatori a tornare.

Realizzata in collaborazione con Soft2Bet, fornitore leader di soluzioni turnkey per l’iGaming, la Gamification Academy si terrà martedì 16 settembre presso la Sala Tejo della MEO Arena di Lisbona.

L’iniziativa fa parte delle nuove Tech Academies introdotte da SBC: percorsi formativi immersivi che offriranno ai partecipanti competenze pratiche su temi come intelligenza artificiale, marketing, Web 3.0 & blockchain e gamification.

Durante le sessioni, i delegati avranno l’opportunità di approfondire argomenti come il ruolo della personalizzazione nella fidelizzazione, le strategie per bilanciare funzioni gamificate e autenticità del brand, oltre a un’analisi critica dei successi e delle sfide della gamification nell’iGaming.

“La gamification ha trasformato il modo in cui le persone interagiscono con i prodotti digitali in tutti i settori, e il gaming non fa eccezione”, ha dichiarato Rasmus Sojmark, Founder e CEO di SBC.

“I giocatori oggi si aspettano esperienze divertenti, coinvolgenti e gratificanti: ed è proprio questo che la gamification offre. Con la Gamification Academy mostreremo all’industria come applicare questi principi per costruire connessioni più forti, favorire la fidelizzazione e creare journey di gioco più significativi”.

Il programma prenderà il via con il workshop “Introduction to Gamification & Player Engagement”, guidato da Yoel Zuckerberg, Chief Product Officer di Soft2Bet, che offrirà una panoramica sull’impatto della gamification e sulla sua evoluzione nell’industria.

Seguirà il panel “Why Personalisation is the Key to Retention”, moderato da Martin Collins (Soft2Bet), con interventi di Toni Jermaniš (SofaScore), Josh Jones (Rise & Hustle) e Alec Gehlot (Optimove), che discuteranno di offerte personalizzate, interfacce customizzabili e raccomandazioni mirate come strumenti chiave per rafforzare la loyalty e il valore a lungo termine dei giocatori.

Dopo una pausa di networking, due case study presenteranno esempi concreti di gamification:

“Baking in Gamification During Design” , a cura di Alexis Wicen (CEO, Scatters Group), mostrerà come integrare elementi di gamification nei prodotti senza perdere l’autenticità del brand.

“The Metrics of Gamification”, con Uri Admon (CEO, Captain Up), analizzerà come misurare efficacemente l’impatto della gamification in termini di retention, engagement, revenue e soddisfazione del giocatore.

La giornata si chiuderà con il panel “The Five Steps of Gamification”, guidato da Alon Eshed (Soft2Bet) con la partecipazione di Helen Walton (G Games), David Olim (FootAR) e Tom Jang Lemke (SavageTech). Il panel scomporrà i principi fondamentali della gamification — ricompense, progressione, competizione e storytelling — evidenziando come possano dare vita a esperienze di gioco più coinvolgenti e personalizzate.

La Gamification Academy sarà uno degli appuntamenti di punta dello SBC Summit 2025, evento globale di riferimento per l’iGaming che si terrà dal 16 al 18 settembre presso la Feira Internacional de Lisboa e la MEO Arena, con una conferenza articolata su sei percorsi tematici, una vasta area espositiva di 135.000 mq, l’Affiliate Leaders Summit, il Payment Expert Summit e numerosi eventi di networking serali.

