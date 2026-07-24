SBC Summit e Affiliate Leaders Summit: formazione professionale con accreditamento CPD

I professionisti che parteciperanno allo SBC Summit e all’Affiliate Leaders Summit dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre, potranno trasformare tre giorni di formazione in crediti riconosciuti di Continuing Professional Development (CPD), grazie all’accreditamento ufficiale dei programmi delle conferenze da parte del The CPD Certification Service.

L’accreditamento significa che ogni sessione della conferenza, academy e masterclass di SBC Summit e Affiliate Leaders Summit contribuirà al percorso di formazione professionale continua riconosciuto, consentendo ai partecipanti di lasciare Lisbona non solo aggiornati sugli ultimi standard del settore, sulle normative e sulle migliori pratiche, ma anche con un riconoscimento ufficiale che supporta la loro crescita professionale nel lungo periodo.

“L’apprendimento è sempre stato una delle priorità fondamentali di SBC, perché un’industria più forte nasce da professionisti meglio preparati”, ha dichiarato Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC. “Entrare a far parte del sistema di Continuing Professional Development riflette il nostro impegno nel contribuire a elevare gli standard dell’industria globale del betting e del gaming attraverso una formazione e uno sviluppo continui.”

L’accreditamento arriva in un momento in cui la formazione professionale continua sta assumendo un’importanza sempre maggiore nell’industria mondiale del betting e del gaming.

Con l’evoluzione delle normative, l’emergere di nuove tecnologie e il costante cambiamento delle aspettative dei consumatori, ai professionisti viene richiesto di aggiornare continuamente le proprie competenze e conoscenze per rimanere competitivi. Il CPD offre un quadro di riferimento riconosciuto per questo percorso di apprendimento continuo, aiutando i professionisti a stare al passo con i cambiamenti del settore e a dimostrare il proprio impegno verso l’eccellenza professionale.

“Le persone non partecipano allo SBC Summit solo per assistere alle presentazioni”, ha aggiunto Sojmark. “Vengono per trovare soluzioni alle sfide del settore, scoprire nuove idee e imparare da chi sta definendo le regole della nostra industria. L’accreditamento CPD garantisce che il valore di questo apprendimento vada ben oltre la durata dell’evento. I partecipanti tornano a casa con un riconoscimento professionale che sostiene la loro carriera, mentre le aziende beneficiano di team che rientrano con nuove conoscenze, competenze pratiche e prospettive innovative.”

In programma dal 29 settembre al 1° ottobre presso la Feira Internacional de Lisboa (FIL) e la MEO Arena, lo SBC Summit e l’Affiliate Leaders Summit, organizzato in concomitanza con l’evento principale, accoglieranno 40.000 professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Dopo l’edizione 2025, che ha attirato partecipanti da oltre 150 Paesi, anche quest’anno l’evento riunirà decision maker ed executive di tutto l’ecosistema del betting e del gaming, inclusi operatori, affiliati, fornitori, regolatori, media, investitori e organizzazioni sportive.

Il programma accreditato CPD riflette l’ampiezza delle competenze presenti nel settore e supporta la formazione di professionisti attivi nella leadership aziendale, nella regolamentazione e compliance, nei pagamenti, nella tecnologia, nell’innovazione di prodotto, nell’espansione dei mercati e nell’affiliate marketing.

Durante SBC Summit, i partecipanti potranno accumulare ore CPD riconosciute attraverso sei palchi tematici dedicati:

Super Stage , con keynote di rilievo tenute da leader di fama internazionale del mondo del business e dello sport.

, con keynote di rilievo tenute da leader di fama internazionale del mondo del business e dello sport. Global & Emerging Markets Stage , dedicato alle opportunità di crescita internazionale e agli sviluppi dei mercati regionali.

, dedicato alle opportunità di crescita internazionale e agli sviluppi dei mercati regionali. Technology & Innovation Stage , focalizzato su intelligenza artificiale, cybersecurity, infrastrutture, dati e innovazione di prodotto.

, focalizzato su intelligenza artificiale, cybersecurity, infrastrutture, dati e innovazione di prodotto. Payment Expert Summit Stage , dedicato a pagamenti, fintech, criptovalute, antiriciclaggio (AML) e tecnologie finanziarie.

, dedicato a pagamenti, fintech, criptovalute, antiriciclaggio (AML) e tecnologie finanziarie. Regulation & Compliance Stage , incentrato su licenze, politiche regolatorie, gioco responsabile e best practice normative.

, incentrato su licenze, politiche regolatorie, gioco responsabile e best practice normative. Product Innovation Showcase Stage, riservato al lancio di nuovi prodotti, dimostrazioni dal vivo e tecnologie emergenti.

Anche l’Affiliate Leaders Summit, organizzato in parallelo, rientra nel programma accreditato, offrendo contenuti formativi dedicati alla community dell’affiliate e del performance marketing attraverso due palchi conferenze e l’Affiliate Leaders Academy.

Nel corso dell’evento verranno affrontati temi quali piattaforme e performance, il futuro delle strategie di affiliazione, contenuti e discovery, leadership, media buying, branding, acquisizione clienti, automazione, intelligenza artificiale e trasformazione del business, affiancati da sessioni pratiche orientate allo sviluppo di competenze attraverso l’Affiliate Leaders Academy.

A completare il programma conferenziale, SBC propone anche l’upgrade facoltativo Education+, anch’esso accreditato CPD, disponibile per i partecipanti sia allo SBC Summit sia all’Affiliate Leaders Summit.

Acquistabile singolarmente al costo di 249 euro per sessione, Education+ combina lezioni tenute da esperti con attività interattive in stile workshop, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire competenze specialistiche in ambienti formativi dedicati.

Il programma comprende quattro Tech Academy specializzate in Intelligenza Artificiale, Marketing, Web 3.0 e Gamification, oltre a tre Masterclass guidate da esperti dedicate a Sportsbook Trading, Electronic Gaming e Responsible Gaming Marketing.

Fondato nel 1996, The CPD Certification Service è uno dei principali organismi indipendenti al mondo per l’accreditamento della formazione professionale continua (CPD), supportando organizzazioni nella realizzazione di percorsi formativi strutturati che consentono ai professionisti di sviluppare e mantenere le competenze necessarie durante tutta la loro carriera.

Tutte le sessioni delle conferenze e del programma Education+ organizzate nell’ambito dello SBC Summit e dell’Affiliate Leaders Summit sono ufficialmente accreditate CPD, consentendo ai partecipanti di ottenere crediti riconosciuti di formazione professionale continua durante gli eventi.

Per partecipare alle conferenze dello SBC Summit è possibile acquistare i pass Conference, Business o VIP, mentre chi è interessato solo alle sessioni della Super Stage può scegliere uno dei pass dedicati.

Per accedere all’Affiliate Leaders Summit è invece necessario un Affiliate Leaders Pass, che comprende anche l’ingresso all’Affiliate Leaders Academy e all’intero programma dello SBC Summit.

I partecipanti a entrambi gli eventi possono inoltre aggiungere il pacchetto opzionale Education+, che offre ulteriori sessioni formative accreditate CPD.

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