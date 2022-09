SBC Summit Barcelona, meno di una settimana all’edizione 2022

Manca meno di una settimana all’imminente edizione 2022 dell’SBC Summit Barcelona che riunirà migliaia di leader e decisori del settore delle scommesse sportive e dell’iGaming alla Fira Barcelona Montjuïc.

L’SBC Summit Barcelona, ​​che si terrà dal 20 al 22 settembre, è il più grande evento dell’organizzatore fino ad oggi. Con una ricca miscela di opportunità di networking, una fiorente sala espositiva e contenuti per conferenze di livello mondiale, promette di essere un evento da ricordare.

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha dichiarato: “L’edizione 2022 dell’evento sarà fortemente incentrata sull’innovazione, presentando ai delegati i prodotti che stanno plasmando il settore oggi e le idee che lo rivoluzioneranno domani. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri espositori, sponsor, relatori e partecipanti nella maestosa Barcellona per la seconda edizione della fiera. Il team ha lavorato duramente per garantire che questa sia un’esperienza indimenticabile per tutti i delegati presenti”.

PressGiochi