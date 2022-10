SBC Summit Barcelona, l’edizione 2022 segna un nuovo record

L’edizione 2022 della mostra e conferenza SBC Summit Barcelona ha entusiasmato tutti mentre il settore si è riunito per mostrare i propri prodotti, scambiare idee e costruire nuove partnership commerciali

L’edizione 2022 della mostra e conferenza SBC Summit Barcelona ha entusiasmato tutti mentre il settore si è riunito per mostrare i propri prodotti, scambiare idee e costruire nuove partnership commerciali alla Fira Barcelona Montjuïc tra il 20 e il 22 settembre.

Oltre a stabilire un nuovo record per l’organizzatore con circa 6.000 delegati presenti nel corso di tre giorni, l’evento ha lasciato un’impressione duratura, poiché un numero schiacciante di delegati (92,6%) ha affermato che molto probabilmente raccomanderà l’SBC Summit Barcelona di colleghi e amici nel sondaggio post-evento.

L’evento SBC più grande fino ad oggi prevedeva una mostra con 200 stand, due giorni di contenuti per conferenze di alto livello con quasi 400 relatori e un fitto programma di feste serali di networking.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC ha dichiarato: “Continuo a ricevere feedback estremamente positivi e non potrei essere più felice della nostra performance. Vorrei ringraziare tutti i nostri espositori, sponsor, relatori e partecipanti per il loro supporto e sono entusiasta di sentire che tutti hanno ottenuto ciò per cui sono venuti”.

“Vorrei anche prendermi il tempo per elogiare la mia squadra per aver messo insieme il più grande spettacolo SBC di sempre. E andrà solo meglio”, ha aggiunto Sojmark.

PressGiochi