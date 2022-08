SBC Summit Barcellona 2022 si terrà dal 20 al 22 settembre

SBC ha annunciato i dettagli della sua più grande conferenza ed esposizione di sempre, SBC Summit Barcellona 2022. L’evento con l’impareggiabile line-up di relatori, in programma per il 20-22 Settembre

L’evento con l’impareggiabile line-up di relatori, in programma per il 20-22 Settembre alla Fira de Barcelona Montjuïc, trasformerà la sede nel centro del l’industria internazionale delle scommesse e dei giochi per la settimana, che raccoglie l’industria leader esperti e decisori di tutto il mondo. In breve, SBC Summit Barcelona ospiterà non meno di 6.000+ delegati, 200 espositori, 350 relatori e sette fasi della conferenza e forniscono il miglior networking ed eventi esperienza nel corso di tre giorni.

SBC ha suddiviso il piano espositivo e le sale di networking in cinque zone principali:

● L’area scommesse sportive consentirà ai visitatori di accedere alla prossima generazione di prodotti di scommesse sportive di aziende come Altenar, BetConstruct, Delasport, Golden Race, Pinnacle, Soft2Bet, Sporting Solutions, Sportingtech, Simplify, Stats Esibirsi e molti altri.

● La Casino & iGaming Zone vedrà aziende come Amusnet Interactive, EGT Digital, Endorphina, Evoplay, Relax Gaming, SmartSoft Gaming e Wazdan. I visitatori daranno una prima occhiata esclusiva ai lanci di prodotti più interessanti, alla piattaforma innovazioni e versioni di giochi

● La Payments and Compliance Zone ospiterà i fornitori di servizi di pagamento, KYC esperti e specialisti del gioco d’azzardo più sicuro e della conformità. Adyen, soluzioni Aurum, Esporranno IDnow, Truelayer, Trustly e altre aziende.

● L’Affiliate, Marketing & Media Zone darà la parola agli operatori, al marketing fornitori di servizi, programmi di affiliazione e reti di affiliazione con espositori come Bet365, Ebet, Kaizen Gaming, Affiliati Mate, Melbet, XL Media, e tanti altri.

● L’Emerging Tech, Blockchain & Metaverse Zone visualizzerà e presenterà il ultime tecnologie e discutere le opportunità di domani. La zona si concentrerà sulla necessità di comprendere le tendenze emergenti nel mondo della tecnologia oggi per cogliere le opportunità di marketing e costruire un prodotto di successo domani.

Il CEO e fondatore di SBC Rasmus Sojmark ha dichiarato: “Siamo più che entusiasti di vedere che quest’anno l’evento sta già attirando grandi folle di professionisti del settore. Aggiorniamo la mostra ogni singolo giorno per offrire ai partecipanti un’esperienza di networking senza rivali e il raduno di persona della più alta qualità che il settore abbia mai visto fino ad oggi.”

PressGiochi è media partner dell’evento.