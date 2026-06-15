SBC Summit Americas. La Grutta (Octavian Digital): “Occasione strategica per sviluppare nuove partnership”

Si chiude con un bilancio positivo la partecipazione di Octavian Digital a SBC Summit Americas 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’industria del gioco e delle scommesse, andato in scena dal 9 all’11 giugno a Fort Lauderdale, in Florida.

“Un’altra grande settimana per Octavian Digital a SBC Summit Americas di Fort Lauderdale”, ha commentato Marco La Grutta, Director of Business Development dell’azienda. “Per me è stata la seconda partecipazione all’evento e si è confermata ancora una volta un’ottima occasione per incontrare i clienti, ritrovare colleghi del settore e avviare nuove relazioni con potenziali partner del mercato latinoamericano e del comparto sweeps”.

“La qualità delle conversazioni e dei contatti sviluppati nel corso della manifestazione – ha aggiunto La Grutta – ha creato solide basi per future collaborazioni e nuove iniziative di business development. Ringrazio tutti coloro che hanno dedicato del tempo al confronto e alla condivisione di idee e prospettive. Guardiamo con entusiasmo ai prossimi sviluppi”.

La presenza di Octavian Digital si inserisce in un’edizione particolarmente partecipata di SBC Summit Americas, che ha riunito al Broward County Convention Center oltre 10.000 professionisti del settore, più di 400 espositori e sponsor e oltre 250 relatori distribuiti su sei aree conferenziali. L’evento ha confermato la propria centralità nel panorama internazionale grazie al tema scelto dagli organizzatori, “Connecting Worlds Through Gaming”, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra operatori, fornitori, affiliati e regolatori provenienti da Nord, Centro e Sud America.

Tra gli argomenti che hanno dominato il dibattito spicca il Brasile, considerato da molti operatori il mercato con il maggiore potenziale di crescita dell’America Latina. Numerosi panel hanno approfondito le opportunità offerte dal nuovo sistema regolamentato brasiliano, entrato nella sua fase operativa nel 2025, ma anche le sfide legate alla compliance, alla fiscalità e al contrasto dell’offerta illegale.

Ampio spazio è stato dedicato inoltre ai temi dei pagamenti e dell’affiliate marketing. Attraverso iniziative parallele come il Payment Expert Summit e l’Affiliate Leaders Summit, l’attenzione si è concentrata sull’evoluzione delle soluzioni di pagamento digitali, sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di marketing e sulle strategie di acquisizione e fidelizzazione dei clienti nei mercati regolamentati.

Uno degli aspetti maggiormente apprezzati dai partecipanti è stato il networking, elemento che continua a rappresentare uno dei principali punti di forza della manifestazione. Incontri B2B programmati, sessioni di speed networking e strumenti digitali dedicati hanno favorito nuove opportunità commerciali e collaborazioni internazionali.

Dal summit è emerso inoltre un generale ottimismo sulle prospettive del mercato statunitense, che pur trovandosi in una fase più matura rispetto agli anni dell’espansione iniziale continua a offrire interessanti opportunità di sviluppo. Cresce nel frattempo l’attenzione verso l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale applicata al gaming e alla compliance e l’evoluzione dei prediction markets, temi destinati a influenzare il futuro del settore nei prossimi anni.

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