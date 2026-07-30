SBC Summit 2026 esplora il futuro dell’iGaming tra AI, Invisible KYC e player experience

AI, Invisible KYC e innovazione nella user experience saranno i temi protagonisti della iGaming Product & Design Track di SBC Summit, in programma mercoledì 30 settembre sul Tech & Innovation

AI, Invisible KYC e innovazione nella user experience saranno i temi protagonisti della iGaming Product & Design Track di SBC Summit, in programma mercoledì 30 settembre sul Tech & Innovation Stage. L’appuntamento riunirà operatori di casinò, sviluppatori ed esperti di tecnologia per confrontarsi sulle soluzioni che possono rendere i prodotti di iGaming più competitivi, coinvolgenti ed efficienti in un settore in continua evoluzione.

Nel corso delle sessioni, i partecipanti seguiranno il percorso del giocatore, dalla prima registrazione fino alla fidelizzazione nel lungo periodo, analizzando come un onboarding più intelligente, il game design alimentato dall’AI, esperienze perfettamente integrate tra diverse piattaforme e strategie di loyalty in evoluzione possano migliorare sia il coinvolgimento dei giocatori sia le performance commerciali.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC, ha dichiarato: “I giocatori giudicano un prodotto in base a quanto sia semplice, intuitivo e divertente. Non vedono i sistemi di conformità, l’infrastruttura dei dati o le decisioni commerciali che operano dietro l’esperienza, ma ciascuno di questi elementi influisce sulla scelta di registrarsi, continuare a giocare e rimanere fedele a un marchio. La iGaming Product & Design Track analizzerà come questi sistemi e queste decisioni, spesso invisibili agli utenti, possano lavorare insieme per eliminare gli attriti inutili, supportare uno sviluppo del prodotto più consapevole e creare esperienze di gioco capaci di generare valore nel lungo periodo sia per i giocatori sia per gli operatori.”

La track si aprirà con la sessione “RegTech: Is ‘Invisible KYC’ actually achievable or just another industry fantasy?” Poiché la fase di registrazione rappresenta ancora uno dei principali momenti di abbandono da parte degli utenti, il panel analizzerà se l’Invisible KYC possa offrire un onboarding più rapido e fluido senza compromettere gli standard di conformità normativa. I relatori Elen Barber (Managing Director – Online, SkyCity), Matteo Iannucci (Business Development Europe, GeoComply) e Giorgi Tsamalaidze (Chief Legal Officer, Random Systems Georgia) illustreranno le tecnologie che stanno guidando l’innovazione nell’onboarding e valuteranno se siano realmente in grado di soddisfare le esigenze di giocatori, operatori e regolatori.

L’attenzione si sposterà poi sul modo in cui i dati comportamentali e la psicologia dei giocatori stanno ridefinendo il game design nel panel “The Art & Science of Game Design: UX, Data & Player Psychology”. Gli esperti Ivan Korkin (Head of Account Management, Kanggiten), Tim Poole (Editor, Global Gaming Insider) e Marko Žulj (CEO e Co-Founder, Koom Games) analizzeranno come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per interpretare i segnali dei giocatori possa favorire esperienze personalizzate, interrogandosi al tempo stesso su dove finisca il buon game design e dove inizi la manipolazione.

Le discussioni proseguiranno con il panel “Cross-Platform Consistency: Designing Seamless Mobile, Web & App Experiences”, dedicato a come gli operatori possano offrire un’esperienza realmente uniforme tra mobile, web e app. David Evans (Chief Product Officer, Buzz Bingo), William Hansen (Sales Team Lead, Xtremepush), Alex Kozachenko (CEO, Turbo Stars), Ivan Ochoa (Board Member, Grupo GELSA) e Francesco Postiglione (CEO, Casumo) illustreranno come dati condivisi, design coerente e decisioni di prodotto integrate possano ridurre gli attriti lungo tutto il customer journey.

La track approfondirà inoltre il ruolo della gamification e del design orientato al social nel trasformare il coinvolgimento dei giocatori con il panel “Gamification, Gen Z and the Rise of Social Play”. Andrés Blanco (Managing Director e Chief Product Officer, Gamanza Engage), Brett Calapp (CEO e Co-Founder, Turnt Gaming), Anthony Gaud (Chair del Regulated Esports and Video Game Committee del New Jersey), Tero Holopainen (Head of Product, Casino & Games, Coolbet) e Marion Ryan (Managing Director, Tombola) analizzeranno come AI, UX adattiva, creator economy e intrattenimento basato sulle community stiano spingendo gli operatori oltre i formati tradizionali del casinò, attraverso crash game, comunità live, ecosistemi di ricompense ed esperienze di gioco ibride.

Il percorso affronterà anche il tema di come gli operatori possano far fronte all’aumento di tasse, dazi e costi operativi senza perdere giocatori, oltre al crescente impiego dell’intelligenza artificiale nello sviluppo dei prodotti e nelle attività quotidiane. I relatori discuteranno di come strategie di fidelizzazione più evolute e strumenti di AI capaci di pianificare ed eseguire attività complesse possano cambiare il modo in cui i prodotti da casinò vengono progettati e gestiti.

I partecipanti interessati ad approfondire ulteriormente i temi affrontati durante la conferenza potranno inoltre accedere a due sessioni Education+, pensate per offrire una formazione pratica guidata da esperti e immediatamente applicabile nelle proprie aziende. La Player Experience Academy analizzerà come la gamification possa rafforzare engagement e fidelizzazione, promuovendo al contempo il gioco responsabile. La Electronic Gaming Academy Masterclass esaminerà invece come i moderni comportamenti dei giocatori possano orientare decisioni più efficaci nello sviluppo dei prodotti da casinò.

Nell’area espositiva sarà infine presente una zona dedicata all’iGaming & Casino, che riunirà studi di sviluppo, fornitori di piattaforme, operatori di live casino e specialisti del player engagement. I delegati potranno individuare nuovi partner attraverso il Casino Games Show Floor Tour, mentre operatori e fornitori avranno la possibilità di sfruttare la funzionalità Smart Connect, che organizza incontri prequalificati tra acquirenti e fornitori sulla base dei rispettivi obiettivi di business.

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